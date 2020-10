Vanessa Scalera è innamorata di un famoso cantante: di chi si tratta

Vanessa Scalera ha dichiarato di essere innamorata di un famoso cantante: di seguito vi diciamo di chi si tratta con le parole dell’attrice

Vanessa Scalera è un’attrice nata a Mesagne, in provincia di Brindisi, il 5 aprile del 1977. La sua carriera ha avuto inizio a teatro, mentre nel 2011 è arrivato l’esordio sia al cinema che in televisione. La Scalera ha preso parte alla serie televisiva di successo Squadra Antimafia – Palermo oggi. Al cinema, invece, ha recitato in Mari del sud. L’attrice ha raggiunto il successo di recente, quando l’è stata assegnata la parte di Imma Tataranni. La serie televisiva va in onda in prima serata su Rai Uno ed ha avuto un enorme successo. Di recente, la Scalera ha lavorato anche nel cast di Romulus, serie televisiva in onda su Sky.

Vanessa Scalera innamorata di un famoso cantante: chi è

Prima di diventare un’attrice famosa, Vanessa Scalera da ragazzina si esercitava sul palco, recitando e facendo imitazioni. Una di quelle che più le riusciva è l’imitazione del grande Adriano Celentano. L’attrice, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrizi e Canzoni, ha dichiarato di essere sempre stata innamorata del Molleggiato e la sua imitazione le riusciva molto bene.

Ovviamente Vanessa Scalera è innamorata in senso metaforico di Adriano Celentano. L’attrice stima tanto il cantante al punto – appunto – di arrivare ad ‘amarlo’. Sicuramente, però, c’è qualcuno nella sua vita che ama nel vero senso del termine. In un’intervista al settimanale Gente, infatti, la Scalera ha dichiarato di avere un compagno, ma, dato che è molto riservata riguardo alla sua vita privata, non sappiamo l’identità del fortunato. Il cuore della Scalera risulta in ogni modo impegnato (e non di Adriano Celentano), ma non conosciamo chi è l’uomo fortunato che è riuscita a conquistarla.