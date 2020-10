Anna Dente ricoverata in gravi condizioni: l’annuncio appena arrivato; come sta la ‘regina della cucina laziale’.

Anna Dente è ricoverata in gravi condizioni all’Ini di Grottaferrata. La storica chef della cucina laziale, titolare della celebre Osteria di San Cesario, sarebbe in ospedale da circa un mese, quando le sue condizioni di salute si sono aggravate. Nelle ultime ore, diverse voci sono girate sul web: dal contagio di Coronavirus, a, addirittura, la notizia sulla sua morta, prontamente smentita dai familiari. La “regina della cucina laziale”, come è stata definita da Heinz Beck, resta in condizioni molto gravi e nelle prossime ore potrebbe essere trasferita a Roma.

Anna Dente ricoverata in gravi condizioni all’Ini di Grottaferrata

Non è un momento facile per la regina della tradizione culinaria laziale, Anna Dente. La chef è ricoverata in gravi condizioni all’Ini di Grottaferrata, e potrebbe essere traferita a Roma nelle prossime ore. Come riporta Fanpage.it, la figlia Angela ha dichiarato che Anna ha accusato molto la morte della sua mamma Maria, nonna di Angela: “Erano sempre insieme e quel lutto ha inciso sul suo morale. Una bella botta gliel’ha data anche il lockdown. Ai primi sintomi le abbiamo chiesto di riposarsi ma lei è sempre stata iperattiva. Ora sta lottando.”

I telespettatori de La Prova del Cuoco ricorderanno sicuramente le numerose partecipazioni di Anna nella famosa trasmissione di Rai Uno, con Antonella Clerici. Ma la passione della Chef per la cucina è iniziata davvero presto, quando da giovanissima ha lavorato nella norcineria di famiglia e si è occupata della cura di vigneti, frutteti, orti e terreni coltivati. Un amore per la cucina tradizionale laziale, che Anna ha alimentato collaborando per alcuni anni nelle osterie gestite dalla Zia Ada. Una passione che, in seguito, Anna ha portato nella sua Osteria di San Cesario, fondata nel 1995 e divenuta una delle più famose del settore. In tv, oltre che nella trasmissione della Clerici, l’abbiamo vista a Porta a Porta e a L’aria che tira.