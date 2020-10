A Mattino Cinque si parla di Elisabetta Gregoraci e interviene Micaela Ottomano, avvocato e migliore amica della showgirl: “È entrata single” nega il flit con Stefano Coletti. Tutti i dettagli.

Elisabetta Gregoraci si trova all’interno della casa del GF Vip e continua a far parlare di sé. A Mattino Cinque, condotto dalla splendida Federica Panicucci, interviene l’avvocato Micaela Ottomani, migliore amica della showgirl. Il suo intento è smentire il presunto flirt con Stefano Coletti. Vediamo tutti i dettagli. Tutto è iniziato durante la puntata del GF Vip andato in onda Lunedì durante la quale Alfonso Signorini ha chiamato Elisabetta Gregoraci in confessionale e le ha mostrato un filmato che la riguarda. Filmato in cui si vede chiaramente un gesto ricorrente che la showgirl compie portandosi la mano sul petto, una sorta di messaggio in codice. In molti si sono domandati a chi fosse rivolto, soprattutto dopo che alcuni aerei hanno sorvolato la casa del GF Vip. Aerei indirizzati a Elisabetta Gregoraci: “Sei l’epicentro del mio terremoto” recitava uno degli striscioni. Poco prima della messa in onda della puntata di Lunedì, dal web è venuto fuori un nome in particolare, quello di Stefano Coletti. In molti si sono domandati chi fosse questo uomo misterioso che avrebbe un flirt con Elisabetta Gregoraci che, invece, si è dichiarata single. A Mattino Cinque interviene l’avvocato e la migliore amica della showgirl, Micaela Ottomanno, che conferma le dichiarazioni della showgirl.

Elisabetta Gregoraci, l’avvocato e migliore amica conferma: “È entrata da single”

La vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci è uno degli argomenti che continua a catalizzare l’attenzione mediatica. Dopo la messa in onda di Lunedì del GF Vip, anche all’interno della casa i concorrenti si sono posti delle domande. La showgirl ha continuato a negare di essere impegnata in una relazione. Le speculazioni non si sono placate e un nome in particolare è risaltato sugli altri: si tratta di Stefano Coletti. Per cercare di arginare le voci insistenti e difendere Elisabetta Gregoraci, l’avvocato e migliore amica Micaela Ottomanno è intervenuta a Mattino Cinque. “È entrata da single” ha confermato. Ha anche dichiarato di conoscere Stefano Coletti, che fa parte della cerchia di amici della showgirl a Montecarlo, ma ha negato che tra loro vi sia un flirt.

L’avvocato ha anche precisato che Elisabetta Gregoraci ha detto la verità sul chiacchieratissimo gesto della mano sul cuore. Gesto che è rivolto a diverse persone tra cui lei stessa, la sorella della showgirl e altri amici. A quanto pare, la bella Elisabetta Gregoraci sarebbe single: voi cosa ne pensate?