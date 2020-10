Matthew McConaughey, confessione shock: “Sono stato violentato da un uomo”, la rivelazione dell’attore.

E’ certamente uno degli attori più amati e apprezzati di sempre, Matthew McConaughey ha dimostrato di avere un talento straordinario. Il suo ingresso nel mondo dell’intrattenimento avviene nel 1991, quando partecipa ad alcuni spot pubblicitari e video musicali. Ma quasi contemporaneamente arriva sul piccolo schermo. Da quel momento possiamo ammirare una carriera ricca di successi e super impegnativa. Grazie ai numerosi personaggi che interpreta attira l’attenzione di importanti registi di Hollywood. Nel 1998 arriva la collaborazione con Ron Howard, che gli garantisce il successo internazionale con Ed Tv. Amatissimo da tutte le donne e non solo, diventa una vera e propria icona di bellezza. Ricordiamo che Matthew McConaughey è arrivato in Italia, partecipando alla seguitissima trasmissione di Amici, come super ospite. L’attore ha voluto mettere per iscritto alcuni episodi personali di sofferenza. E proprio nella sua autobiografia Matthew ha fatto una confessione shock: “Sono stato violentato ” .

L’amatissimo attore premio Oscar Matthew McConaughey ha avuto una carriera certamente brillante e piena di successi, numerose sono le interpretazioni che l’hanno visto impegnato in importanti film. Da pochissimo l’uomo ha pubblicato il suo libro autobiografico ‘Greenlights’, in cui ha raccontato passo dopo passo la sua vita dall’infanzia fino all’immenso successo che l’ha avvolto. Nel libro McConaughey ha raccontato alcuni episodi che hanno sancito il suo carattere, momenti di sofferenza che l’attore non aveva mai rivelato prima. In particolare la star di Hollywood è entrato nel dettaglio della sua ‘prima volta’, rivelando di essersi trattato di un episodio non consensuale. Infatti, l’uomo è stato violentato a 15 anni, da un uomo dopo aver perso i sensi nel retro di un furgone. Una confessione shock che ha scosso tutti i suoi fan, che da sempre lo seguono e apprezzano.

L’attore non è entrato nei dettagli del terribile episodio, ma ha rivelato inaspettatamente di non essersi mai considerato una vittima. Non solo, nel suo libro da poco pubblicato ha raccontato anche l’altalenante relazione dei suoi genitori, che nonostante le ripetute e numerose separazioni, continuano ad amarsi ancora. Questa sua autobiografia dal titolo ‘Greenlights’ invita i lettori ad andare sempre avanti, nonostante le difficoltà, e di non arrendersi mai. Un libro che si sofferma su tratti salienti della vita dell’amatissimo attore, in cui ha parlato di questo terribile momento: una confessione shock, mai rivelata prima.

