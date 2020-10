Arnold Schwarzenegger operato al cuore: l’annuncio è arrivato poche ore fa attraverso i social; come sta adesso l’attore.

Nuova operazione al cuore per Arnold Schwarzenegger. Ad annunciarlo è stato proprio l’attore, attraverso un post pubblicato sui suoi canali social. Un post in cui ha condiviso uno scatto direttamente dal letto d’ospedale, ringraziando il team della Cleveland Clinic. “Ho una nuova valvola aortica da abbinare alla mia nuova valvola polmonare dal mio ultimo intervento chirurgico”, scrive l’attore. Questo, infatti, non è stato il primo intervento chirurgico a cui si è sottoposto Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger operato al cuore: “Mi sento benissimo”, l’annuncio sui social

Arnold Schwarzenegger è stato operato nuovamente al cuore, per la sostituzione di una valvola aortica. È stato proprio l’attore a comunicarlo, attraverso un post sul suo profilo social. Un post in cui rassicura tutti sulle sue condizioni di salute: “Mi sento benissimo, ho già camminato per le strade di Cleveland”:

Una nuova operazione andata a buon fine per il protagonista di Terminator, dopo quella del 2018, in cui gli era stata sostituita una valvola polmonare modificata per la prima volta nel 1997, a causa di un difetto cardiaco congenito.

Come scrive nella didascalia al post pubblicato su Instagram, l’ex governatore della California sta bene e fa sapere di aver già passeggiato per le strade di Cleveland, ammirando le sue meravigliose statue. In pochissimo tempo, il post è stato invaso dai likes e i commenti dei fan. Una valanga di messaggi di affetto per l’amatissimo attore, al quale mandiamo i nostri migliori auguri di una veloce guarigione.