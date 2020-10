Tu Si Que Vales, la storia di Jessica commuove tutti: il gesto di Maria De Filippi non sfugge; cosa è successo durante la puntata.

Questa sera, 24 ottobre 2020, è andata in onda una nuova ricchissima puntata di Tu si que vales. E, come ogni sabato, le emozioni non sono mancate durante la trasmissione di Canale 5. In particolare, è la storia di Jessica Carbone ad aver emozionato l’intero studio. Un’esibizione da brividi, quella della ballerina, che ha deciso di non abbandonare la danza per il suo fidanzato, che è venuto a mancare. “È un ballo dedicato a lui, lui ci teneva tanto che io ballassi per lui.”, dichiara Jessica al termine dell’esibizione. La ragazza non trattiene le lacrime e Maria De Filippi non può fare a meno che offrirle il suo aiuto.

Tu Si Que Vales, la storia di Jessica commuove tutti: il gesto di Maria De Filippi dopo l’esibizione

“Ho fatto questo perché lui si merita questo è tanto altro. Se oggi sono così è grazie a lui. Mi ha dato un amore universale, che non si può descrivere.” Parole che hanno toccato il cuore di tutti, quelle di Jessica Carbone, una delle protagoniste della puntata di Tu si que vales di questa sera. La ragazza si è esibita in una coreografia realizzata da lei stessa, durante la quale prende una maglietta rossa, che stringe forte a te. È la maglia di Antonino, il suo fidanzato, che purtroppo non c’è più: “Mi hanno tagliato le ali”, dichiara Jessica tra le lacrime. E anche durante l’esibizione, Jessica non ha trattenuto l’emozione, terminando il ballo in lacrime, per terra. Un’immagine che ha commosso tutti e che ha spinto Maria De Filippi ad andare velocemente verso di lei e portarle dell’acqua. Un gesto dolcissimo, quello della conduttrice, che dopo un po’ invita anche Belen a portarle un fazzoletto per le lacrime.

“Lui è accanto a me, io lo so, lui è dentro di me e adesso è orgoglioso di me lo percepisco dentro di me”, aggiunge la ragazza, che ammette di aver smesso di ballare dopo il tragico episodio, ma di aver deciso di riprendere proprio per lui. “Sono contenta di essere stata qui, di aver trasmesso il nostro amore, spero che vi sia arrivato”. Ed è arrivato eccome alla giuria, che non trattiene l’emozione. Da Gerry Scotti a Teo Mammucari, tutti sono rimasti colpiti dalla forza di Jessica e dall’amore per Antonino, che supera ogni cosa. “Ballerai per tutti e due. Inizi per lui, poi sarà per tutti e due“, conclude Maria.