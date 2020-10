Attimi di tensione a Ballando con le stelle, interviene Milly Carlucci per riportare l’ordine: ecco cos’è successo durante l’ultima puntata.

L’amatissimo talent Ballando con le stelle è tornato in onda ieri sera con una puntata incredibile. Nonostante alcune brutte notizie che si sono susseguite durante la settimana, come quelle sulle condizioni di Elisa Isoardi, il programma condotto dalla meravigliosa Milly Carlucci continua ad appassionare il pubblico. Grande emozione c’è stata per Daniele Scardina, che ha confessato il difficile lutto che lo ha segnato. Tuttavia, ieri a Ballando con le stelle abbiamo assistito anche ad attimi di tensione tali che è intervenuta la conduttrice, Milly Carlucci, per riportare l’ordine. Scopriamo nel dettaglio cos’è successo e quali personaggi sono coinvolti.

Ballando con le stelle, tensione in studio

Il programma condotto da Milly Carlucci riesce sempre a regalare performance incredibili e momenti di grande emozione. A Ballando con le stelle, tuttavia, capitano alcuni imprevisti, come gli attimi di tensione che si sono verificati ieri. Dopo la performance di Gilles Rocca, come sempre, è stato chiesto il parere dei giudici. Guillermo Mariotto pare non aver gradito particolarmente l’esibizione, cosa che ha provocato la reazione del concorrente. Rocca, infatti, ha invitato lo stilista a concentrarsi su di lui e la sua compagna e non sul cellulare, così da prestare la meritata attenzione e non distrarsi. Durante il suo commento, il ballerino si è avvicinato un po’ troppo al banco dei giudici e Milly Carlucci è subito intervenuta per riportare l’ordine. Secondo le regole anti-contagio da Coronavirus, infatti, bisogna mantenere le adeguate distanze sociali. Per questo motivo la conduttrice di Ballando con le stelle ha subito stemperato la tensione, invitando il concorrente a mantenere la distanza e i giudici a continuare con i loro pareri.

La strepitosa Milly Carlucci ha riportato subito l’ordine all’interno della trasmissione con la sua solita grazia. Piccoli momenti di agitazione che non hanno lasciato alcuno strascico, per fortuna, a Ballando con le Stelle.