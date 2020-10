Gravissimo lutto per il celebre attore, è morta la sua carissima sorella: la donna aveva soltanto 36 anni, ecco cos’è successo.

Un vero e proprio gravissimo lutto per il celebre attore. E a comunicarlo è stato il diretto interessato. Seguitissimo ed attivissimo sul suo canale social ufficiale, la famosissima star non ha affatto potuto fare a meno di rendere partecipe il suo amato pubblico di una notizia davvero spiacevolissima. In queste ore o, a quanto pare, addirittura giorni, sembrerebbe che l’attore sia stato colpito da un gravissimo lutto. E che, com’è giusto che sia, è ancora profondamente addolorato. A venire a mancare al tenero affetto dei suoi cari, purtroppo, è stata sua sorella. Una perdita davvero dolorosissima, c’è da ammetterlo. Anche perché, a quanto pare, sembrerebbe la donna avesse soltanto 36 anni. Insomma, un evento davvero doloroso, bisogna ammettere la verità. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Lutto per il celebre attore, è morta sua sorella: di chi si tratta

Gravissimo lutto per il famoso attore Jamie Foxx. Da come si può chiaramente comprendere dall’ultimo post che, sul suo canale social ufficiale, l’ex compagno di Katie Holmes ha condiviso, la sua carissima e giovanissima sorella Deondra è morta alla sola età di 36 anni. A darne l’annuncio, come dicevamo precedentemente, è stato il diretto interessato. Che, completamente pervaso dal dolore e dalla sofferenza, non ha potuto fare a meno di condividere questa notizia con i suoi adorati sostenitori. Stando a quanto si apprende da ‘People’, sembrerebbe che, in realtà, la trentaseienne sia morta il 19 Ottobre. Ma che, soltanto adesso, il famoso attore abbia deciso di condividere il lutto con i suoi ammiratori social. ‘Il mio cuore è rotto in milioni di pezzi: la mia bellissima sorella Deondra è trapassata. Dico trapassata lei sarà per sempre viva, chiunque conosceva mia sorella, sapeva che lei era una luce splendente’, scrive Jamie Foxx a corredo di questi diversi scatti che ritraevano sua sorella da sola o, addirittura, in sua compagnia. Da come si può chiaramente comprendere, le parole scritte a corredo di questo ultimo post Instagram (POTETE VEDERLO QUI) sono davvero da brividi. E, soprattutto, descrivono alla grande non soltanto l’immenso rapporto che c’era tra i due fratelli, ma anche di quanto Deondra fosse un essere davvero speciale. Inutile a dirvi che, in un vero e proprio batter baleno, è immediatamente arrivata la reazione da parte dei fan del celebre attore. Appena appresa la tragica notizia, il post in questione è stato letteralmente bombardato da messaggi di affetto e di condoglianze per il loro amatissimo beniamino.

Ai numerosi messaggi di cordoglio al celebre attore, si aggiungono anche i nostri!