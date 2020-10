L’allerta generata dal Coronavirus è ancora alta in tutta Italia ma oggi, in Campania, De Luca sarà in riunione per valutare la possibilità di riapertura per alcune scuole: i dettagli.

Continua ad essere alta l’allerta generata dalla diffusione del Coronavirus. Domenica 25 Ottobre il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato alla nazione in una lunga conferenza stampa. Il suo intervento è stato necessario per illustrare il nuovo Dpcm, contenente le misure restrittive aggiornate, stabilite per cercare di limitare il contagio. Il discorso del Premier, tuttavia, è stato anche volto a rassicurare gli italiani, profondamente turbati e preoccupati per la situazione in cui si trova il Paese. In diverse città sono esplose, infatti, le proteste, come in Campania, dove si è arrivati a dei veri e propri scontri. Le manifestazioni rappresentano la voce della popolazione, in grave difficoltà economica a causa del Coronavirus e delle misure restrittive. In Campania, in particolare, il Governatore De Luca ha chiuso le scuole, ripiegando sulla didattica a distanza. Proprio oggi, tuttavia, è prevista una riunione a tal proposito, vediamo i dettagli.

Coronavirus, in Campania riunione per la situazione scuole

Un momento difficile per tutta l’Italia, una situazione instabile ed esplosiva, come dimostrato dalle proteste che i cittadini stanno mettendo in atto. Oggi, in Campania, il Governatore Vincenzo De Luca prenderà parte ad una riunione per quanto riguarda la possibile riapertura di alcune scuole. Si tratta delle primarie, le scuole elementari. Riunione a cui parteciperanno i sindacati scolastici, i dirigenti dell’Asl e tutti coloro che sono in grado di fornire un quadro chiaro e preciso della situazione. Ad annunciarlo è la Regione Campania. Sarà necessario valutare l’andamento dei contagi e la possibilità di riaprire, almeno parzialmente, la didattica in presenza nella massima sicurezza. Se i dati dovessero essere positivi, le scuole elementari potrebbero tornare a funzionare.

Un argomento molto delicato, quello che riguarda la funzionalità dell’apparato scolastico. Bisognerà attendere gli esiti della riunione per capire quali decisioni prenderà la Regione Campania.