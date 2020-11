Coronavirus, sembrerebbe essere terminato qualche istante fa il vertice tra Governo e gli enti locali: la drastica ed inevitabile decisione presa.

Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe essersi definitivamente concluso il vertice tra il Governo e gli enti locali. Sappiamo benissimo che la situazione Coronavirus sta continuando a peggiorare giorno dopo giorno. E c’è, per questo motivo, la necessità di operare immediatamente prima che sia troppo tardi. In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato della forte probabilità che, Lunedì 9 novembre, possa arrivare un nuovo Dpcm. E che, come spiegato dettagliatamente, si possa optare per un lockdown locale di tutte quelle regioni maggiormente colpite da questa seconda ondata di Coronavirus. Pochi istanti fa, stando a quanto si apprende, sembrerebbe essersi concluso anche il vertice tra il Governo e e gli enti locali in merito, molto probabilmente, agli spostamenti. Come sarà andata a finire? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che sia stata presa una drastica ed importante decisione. Ecco tutti i dettagli.

Terminato il vertice tra Governo ed Enti locali: cosa è stato deciso

In attesa di scoprire cosa prevederà il nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte, sembrerebbe che si sia appena concluso il vertice tra Governo ed Enti locali in merito agli spostamenti tra Regioni. Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che la ‘riunione’ si sia conclusa qualche istante fa. E che, tra l’altro, si sia giunti ad una clamorosa decisione. Sappiamo benissimo che, nonostante il Dpcm di Lunedì 26 Ottobre, non era stato ancora preso in considerazione questo aspetto. Adesso, a quanto pare, è stato inevitabile. Ecco, ma come sarà andata a finire? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che alcune Regioni abbiano proposto di vietare gli spostamenti agli over 70. In particolare, Lombardia, Piemonte e Liguria hanno avanzato questa richiesta al Governo.

Ovviamente, fino a questo momento, purtroppo, non possiamo darvi alcun’altra notizia. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Lombardia, Piemonte e Liguria abbiano fatto questa richiesta al Governo per limitare gli spostamenti. Staremo a vedere nelle prossime ore cos’altro succederà.

