In questa foto, Mara Venier è letteralmente irriconoscibile: sono passati diversi anni, ma è davvero incredibile! Di che cosa parliamo.

È la vera e propria regina della Domenica pomeriggio, Mara Venier. Sempre in onda con il suo intramontabile show, la bellissima conduttrice decanta di un clamore davvero incredibile. Non soltanto, sia chiaro, per la sua incredibile bravura e professionalità, ma anche per la sua immensa bravura e simpatia. Perché, diciamoci la verità, alla soglia di ben settanta anni, la Venier decanta di un fascino davvero irresistibile. Ed è sempre stato così, sia chiaro. Sin da bambina, ovviamente. Ecco. Proprio a tal proposito, sapete che è spuntata una foto dove la ‘zia’ Mara è praticamente irriconoscibile? Ebbene si, avete letto proprio bene. C’è da dire che sono passati tantissimi anni dal momento in cui è stata scattata la foto, eppure Mara Venier è praticamente irriconoscibile. Di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme molto più da vicino.

Mara Venier irriconoscibile in questa foto: tutti i dettagli

Attualmente, come dicevamo precedentemente, Mara Venier è una delle donne più belle ed affascinanti dello televisione italiana. Perché, diciamoci la verità, dalla sua parte la conduttrice veneta non conta soltanto una bravura eccezionale, ma anche un fascino più unico che raro. Ecco, ma voi l’avete mai vista da bambina? Noi si e, vi assicuriamo, è davvero irriconoscibile. In senso buono, ovviamente. In una delle ultime puntata di Domenica In dove, tra l’altro, la colonna portante dello show di Rai Uno è stata intervistata da Carlo Conti, è stato mandato in onda un filmato che ha ripercorso tutte le tappe di vita della zia Mara. Inevitabile, quindi, non fare riferimento ai suoi primi anni di vita. Ecco, ma voi siete curiosi di vederla quando era soltanto una bambina? Ecco tutti i dettagli.

Ecco. È proprio questa la foto che, nel corso di una delle ultime puntate di Domenica In, è stata mandata in onda. Ed ha, ovviamente, catturato l’attenzione di tutti. Sono passati tantissimi anni da questo scatto, eppure Mara Venier è praticamente irriconoscibile. Sempre bellissima e dolcissima, questo è scontato. Ma voi avreste mai detto fosse lei?

‘Lascio Domenica In’, clamorosa confessione

Stando a quanto dichiarato dalla diretta interessata in una sua recentissima intervista, sembrerebbe che questa che sta andando in onda in queste settimane sia l’ultima edizione di Domenica In con al timone Mara Venier. Sembrerebbe che, una volta compiuti i settanta anni, la conduttrice senta l’esigenza di dedicarsi alla sua famiglia e a suo marito Nicola. Una clamorosa confessione, diciamoci la verità. Anche perché, diciamoci la verità, la ‘zia’ Mara resterà sempre la regina della Domenica. Cosa succederà? Sarà una decisione definitiva? Staremo a vedere!

