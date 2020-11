Can Yaman, incredibile novità: accadrà domenica 8 novembre; ecco l’annuncio che ha fatto impazzire i fan.

È l’attore del momento. Il ruolo di Can Divit nella seguitissima serie tv Daydreamer Le ali del sogno lo ha fatto letteralmente entrare nel cuore dei fan. Parliamo di Can Yaman, l’affascinante attore turco, diventato popolarissimo anche nel nostro Paese. In realtà, lo avevamo già visto nell’estate del 2019, nel ruolo di Ferit Aslan, in Bittersweet. Ma è con l’arrivo di Daydreamer che Can Yaman si è definitivamente conquistato un posto tra gli attori più amati del momento. E per i numerosissimi fan di Can è in arrivo una notizia meravigliosa. Prendete carta e penna e segnate questa data: domenica 8 novembre! Cosa accadrà? Ve lo sveliamo subito!

Can Yaman, incredibile novità: su La 5 in onda lo speciale a lui dedicato, domenica 8 novembre

Fan di Can Yaman, pronti a gioire? In arrivo per voi una splendida sorpresa. Si tratta di uno speciale interamente dedicato al bellissimo attore turco, protagonista della serie tv Daydreamer. Quando? Nel giorno del suo compleanno, l’8 novembre! Questa domenica, alle ore 18.40, tutti sintonizzati su La 5 per festeggiare insieme:

Un evento speciale per festeggiare un giorno speciale! A seguire, saranno trasmessi i primi episodi della soap Daydreamer, attualmente in onda nel weekend su Canale 5. La serie racconta la turbolenta storia d’amore tra il signor Can Divit e la dolcissima Sanem, interpretata da Demet Ozdemir. Una storia che ha appassionato milioni e milioni di telespettatori.

E voi, state seguendo le avventure di Can e Sanem? Nelle prossime puntate ci saranno tantissimi colpi di scena! Non perdetevele! Nel frattempo, tutti pronti per il party virtuale per i 30 anni di Can Yaman?