Giulia Salemi ha partecipato al GF Vip anche nel 2018, ma vi ricordate perché fu eliminata inaspettatamente? Ve lo sveliamo immediatamente.

Siete pronti ad allacciare le cinture per la puntata di questa sera del famoso reality condotto da Alfonso Signorini? Noi decisamente si! Voi? Sappiamo benissimo che il Grande Fratello Vip 5 è entrato ormai nel vivo. I colpi di scena e le emozioni sono all’ordine del giorno, nella Casa più spiata della tv. Casa in cui, tra qualche ora, entreranno ben due nuovi concorrenti, pronti a creare scompiglio all’interno delle dinamiche del gioco. Tra loro ci sarà anche lei, Giulia Salemi, la modella italo-persiana super amata sui social. Non è la prima volta che Giulia entra nella casa, essendo stata concorrente del GF Vip anche nel 2018. Un percorso intenso, durante il quale ha conosciuto Francesco Monte, con cui ha iniziato una storia. Ma forse non tutti ricordano la modalità con cui la Salemi ha abbandonato la casa: la modella fu mandata in nomination per punizione. Ecco cosa successe.

Giulia Salemi, ricordate perché fu eliminata dal GF Vip nel 2018?

Giulia Salemi è pronta ad entrare nella Casa più spiata della tv! La modella e influencer, infatti, è una dei quattro nuovi concorrenti del GF Vip 5, che faranno il loro ingresso nella puntata di questa sera, 26 ottobre 2020. Si tratta della seconda esperienza al GF Vip per Giulia, che ha già partecipato al reality nel 2018. Il suo percorso nella Casa, però, fu “macchiato” da un episodio, per il quale il GF Vip decise di prendere provvedimenti. Durante un incontro con la mamma Fariba, entrata nella Casa per farle una sorpresa, Giulia parlò con lei in iraniano, la lingua d’origine della mamma della concorrente. Un discorso che, chiaramente, il pubblico non ha compreso, ma pare che in quell’occasione Fariba avesse raccontato alla figlia qualcosa sulla vita all’esterno della Casa, violando così il regolamento del gioco. Per quel motivo, Giulia fu messa automaticamente in nomination, contro Stefano Sala, perdendo al televoto.

Un’esperienza comunque bellissima per Giulia, che nella Casa conobbe quello che poi è diventato il suo fidanzato anche al termine del programma, Francesco Monte. La loro storia, però, non ha avuto lieto fine. Ma come sarà questo secondo GF Vip per la vulcanica Giulia Salemi? Nella Casa, c’è un suo caro amico, Tommaso Zorzi! Come reagirà quando vedrà Giulia varcare la porta rossa? Non vediamo l’ora di scoprirlo! Stay tuned!