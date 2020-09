GF Vip sta per tornare! Il reality show di Canale 5 riprenderà il 14 Settembre e, tra i futuri inquilini della casa, c’è Tommaso Zorzi: scopriamo meglio chi è questo giovane promettente, chi è il suo fidanzato e un libro in particolare che lo riguarda.

Il GF Vip regala sempre grandi emozioni e anche quest’anno non deluderà. Il settimanale Chi ha rivelato i nomi dei partecipanti, tra cui spicca Tommaso Zorzi: vediamo nel dettaglio chi è, con chi è fidanzato, il rapporto con Instagram e un libro in particolare che lo riguarda. Tommaso Zorzi nasce a Milano classe 1995 ed è un vero e proprio influencer. Il suo profilo Instagram conta quasi un milione di follower. Ha diversi tatuaggi, tutti molto particolari, ad esempio le scritte Genitore1 e Genitore2 . Tommaso Zorzi ha studiato a Londra Economia e Business e ha rivelato in un’intervista a Chi che vivere in Gran Bretagna lo ha aiutato a scoprire e capire se stesso, maturando la consapevolezza di essere gay. La notizia è stata rivelata ai genitori tramite mail e la madre l’ha accolta con grande serenità. Tommaso Zorzi è figlio di una delle famiglie più ricche d’Italia, anche se non si sa molto di quale sia la loro professione. Ha una sorella minore di nome Gaia. Come riportato dal web, il giovane era molto legato alla nonna, scomparsa qualche anno fa. Tommaso Zorzi è stato uno dei partecipanti al programma Riccanza, è apparso in Dance Dance Dance e insieme a Paola Caruso ha vinto Pechino Express. Lo abbiamo ammirato come inviato per Sanremo e alla conduzione de La pupa e il secchione e viceversa insieme a Giulia Salemi. Il suo talento non si limita alla televisione, infatti ha usato la passione per la moda per aprire un suo marchio, Aristopop ed è stato anche autore di un libro.

GF Vip, Tommaso Zorzi: fidanzato e libro

Tommaso Zorzi ha molteplici talenti: oltre ad essere un influencer si è cimentato nella scrittura del suo primo libro, intitolato Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri. Edito da Mondadori, il romanzo parla in tono leggero e divertente ma a tratti profondo, temi come l’amicizia, l’amore e le relazioni. Si vocifera che il libro racconti le reali esperienze di vita di Tommaso Zorzi e quelli che lui definisce “casi umani”, vale a dire i fidanzati che ha incontrato nel corso degli anni. Una particolarità è senza dubbio la copertina su cui troneggia una banana d’oro che, pare, sia stata fortemente voluta proprio dallo scrittore. Se nel romanzo Tommaso Zorzi parla degli uomini e dei fidanzati, nella vita reale è stato molto difficile scoprire qualcosa delle sue relazioni. Al momento, sembra single, ma è stato fidanzato con Armando Condemi, come ha riportato Fanpage, un giovane conosciuto durante uno scherzo organizzato per il suo canale youtube Vita da Tommy. Pare che la rottura sia arrivata a inizio 2020. Tommaso Zorzi ha una grande amicizia con la bella Aurora Ramazzotti e, in passato, prima del suo coming out, in molti pensavano che tra loro potesse esserci qualcosa di sentimentale. Invece, tra i due c’è solo un forte legame quasi fraterno.

Il GF Vip sarà un altro traguardo per Tommaro Zorzi e siamo curiosi di vedere cosa ci riserverà all’interno della casa!