È morto Stefano D’Orazio, il famoso ed apprezzatissimo batterista e cantante dei Pooh: la notizia è appena arrivata, tutti i dettagli.

La notizia è giunta qualche ora fa. E, vi assicuriamo, ha lasciato tutti completamente senza parole. Stefano D’Orazio, famosissimo e secolare batterista e cantante del gruppo musicale Pooh, è morto. A darne la notizia è stato Bobo Craxi su Twitter. E, da quel momento, ha iniziato a fare il giro del web. Non soltanto, appena appresa la tragica notizia, anche tutta la squadra di Tale e Quale Show, nel corso della diretta, ha voluto ricordare ed omaggiare il cantante, ma anche Roby Facchinetti non ha potuto affatto fare a meno di esprimere tutto il suo dolore. Stando a quanto si apprende dalle loro parole, sembrerebbe che il buon D’Orazio avesse già una malattia pregressa. Ma che, come rivelato da Loretta Goggi in diretta a Tale e Quale, sembrerebbe che Stefano avesse contratto anche il Coronavirus. Al momento, non possiamo dirvi altro. Fatto sta che, stando alle parole del buon Facchinetti, sembrerebbe che da circa una settimana il cantante fosse ricoverato. E che, soltanto nel pomeriggio, la situazione fosse precipitata. Ecco tutti i dettagli.

Stefano D’Orazio è morto: addio al cantante dei Pooh

‘Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di momenti importanti, ma abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa’, sono proprio queste le esatte parole che Roby Facchinetti, in questo ultimo post che descrive il suo profondo dolore, ha utilizzate per annunciare la morte di Stefano D’Orazio. Stando a quanto si apprende dal suo lungo post, sembrerebbe che il cantante e batterista dei Pooh fosse ricoverato da una settimana, Loretta Goggi ha infatti rivelato di essere stato contagiato dal Covid, e che la situazione, nel pomeriggio, è precipitata irreversibilmente. Fino a determinarne, purtroppo, la morte qualche ora fa.

Stando a quanto si apprende dalle parole di Loretta Goggi a Tale e Quale Show, sembrerebbe che Stefano D’Orazio fosse affetto da una patologia pregressa. E che, purtroppo, il ‘Covid ha colpito ancora’.