Sting posticipa l’uscita del suo nuovo album a causa del Coronavirus: l’annuncio è arrivato pochi minuti fa sul suo canale Instagram.

Il Coronavirus continua a mettere in ginocchio il mondo intero. Anche il mondo della musica accusa i colpi di questa terribile pandemia dalla quale sembra non lasciare scampo. Sono attesi ulteriori aggiornamenti sul vaccino dopo le ultime parole di Burioni, ma per ora tutti i cittadini del mondo continuano a combattere il Covid mettendo in pratica tutte le misure restrittive varate per limitare ulteriori contagi. Non solo la musica dal vivo ma anche quella ‘registrata’ subisce gli effetti del virus ed il famoso cantante internazionale Sting è stato costretto a posticipare la data di uscita del suo nuovo album. Ecco cosa ha scritto pochi minuti fa il noto cantante sul suo profilo Instagram.

Coronavirus, Sting rinvia l’uscita del nuovo album: l’annuncio sui social

Sting, il famoso cantante internazionale, ha rimandato al 19 marzo 2021 l’uscita del suo nuovo album Duets, prevista inizialmente per il 27 novembre. La data di pubblicazione è stata spostata a causa della pandemia e dei ritardi legati alla produzione. ‘Duets’ celebra le unioni artistiche collezionate durante la sua lunga carriera, i duetti con celebri artisti tanto amati dal cantante. Nell’album ci sono firme di artisti di fama mondiale come Blige, Herbie Hancock, Eric Clapton, Annie Lennox, Charles Aznavour, Myle’ ne Farmer, Shaggy, Melody Gardot, Gashi. Presente anche un brano inedito scritto da Zucchero: il titolo è ‘September’.

Sul canale Instagram del cantante Sting è spuntato un nuovo post che contiene il seguente messaggio: “A causa di ritardi di produzione imprevisti legati alla pandemia, la data di uscita di Duets è stata positicipata al 19 marzo 2021. Il pre ordine è ancora disponibile“.