GF VIP, arriva un annuncio a sorpresa che riguarda uno dei concorrenti del reality: questa sera ci sarà un ingresso nella casa inaspettato… Ecco di chi si tratta.

Il GF VIP torna questa sera di lunedì 9 novembre con tantissimi colpi di scena. Il reality più amato dagli italiani sta regalando davvero tantissime sorprese: purtroppo dalle prossime settimane andrà in onda una sola volta a settimana, anzichè due, ma potrebbe prolungarsi fino a febbraio 2021! Nell’ultima puntata andata in onda sono entrati due nuovi concorrenti: Stefano Bettarini e Giulia Salemi sono entrati nella casa del GF VIP venerdì 6 novembre. Il programma condotto da Alfonso Signorini ha anticipato qualcosina su cosa accadrà in onda stasera: ci sarà un ‘ingresso a sorpresa’. Lo hanno annunciato poco fa: ecco di chi si tratta.

GF VIP, “Ingresso a sorpresa”: l’annuncio a poche ore dalla diretta

Un ingresso a sorpresa porterà sorprese questa sera nella casa più spiata d’Italia? Pochi minuti fa, il GF VIP ha annunciato attraverso il suo canale Instagram che nella puntata in diretta di oggi, 9 novembre, entrerà nella casa Alba Parietti per fare una sorpresa a suo figlio Francesco Oppini e non solo…cosa ha in mente il famoso personaggio televisivo? Purtroppo per ora sappiamo solo che è attesa la partecipazione della famosissima Parietti, spesso chiacchierata nell’edizione in corso. Cosa aspettarci dalla prossima puntata in onda in prima serata su Canale 5 in questo lunedì di 9 novembre? Lo scopriremo nelle prossime ore…

La Parietti è sempre stata molto attiva sui suoi canali social ma negli ultimi mesi lo è un po’ di più, essendo suo figlio uno dei concorrenti del GF VIP. Il famoso personaggio televisivo si è trovato spesso a commentare quello che accade nel reality e che riguarda soprattutto il suo caro Francesco.