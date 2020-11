Elisabetta Gregoraci, sapete come ha conquistato Flavio Briatore?

Sapete come Elisabetta Gregoraci ha conquistato Flavio Briatore? In questo articolo vi sveliamo il suo segreto

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più belle della televisione italiana. La calabrese ha iniziato la sua carriera come modella, sfilando per stilisti molto importanti. Presto esordisce anche in televisione, prima a Ciao Darwin nella puntata “Veline vs Intellettuali“, e successivamente figurando in alcune serie televisive come Il cielo in una stanza o Un medico in famiglia. La notorietà, però, arriva nel 2005, quando viene chiamata da Emilio Fede, allora direttore del TG4, per condurre Sipario e le previsioni del meteo. Nel 2011 vince il reality show Baila!, condotto da Barbara D’Urso, in coppia con Costantino Vitagliano. Negli ultimi anni, invece, la modella e showgirl originaria di Soverato ha raggiunto il successo con Made in Sud e soprattutto con Battiti Live.

Come Elisabetta Gregoraci ha conquistato Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono conosciuti nel novembre del 2005. La notizia, però, è balzata agli onori della cronaca rosa solo nell’estate del 2006, quando la loro relazione è divenuta di dominio pubblico. I due si sono sposati due anni dopo, il 14 giugno del 2008, e due anni dopo ancora, il 18 marzo del 2010, hanno avuto il loro primo ed unico figlio, Nathan Falco. Il bambino ha due nomi perchè Briatore voleva chiamare il figlio Falco, mentre la Gregoraci voleva dargliene un altro, di origine ebraica. Nathan, infatti, significa ‘dono di Dio‘. Il loro matrimonio è terminato il 23 dicembre del 2017, quando hanno firmato la separazione consensuale. Molti, però, non sanno come la Gregoraci è riuscita a conquistare Briatore. È stata proprio lei a rivelarlo in un’intervista a TgCom: “Ma è vero che la Gregoraci ha conquistato Briatore con una camomilla? Si, non è una leggenda! Appena ci siamo conosciuti mi ha offerto da bere e ho accettato di bere una camomilla”.

Visualizza questo post su Instagram Tanti auguri @elisabettagregoracireal complimenti @twigamontecarlo #topcompleanno💖 @gianluigi_lembo bravo #twigastafftop Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio) in data: 10 Feb 2020 alle ore 1:57 PST

Questo, però, non è l’unico aneddoto su Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Si dice, infatti, che quando la showgirl calabrese era solita rimproverare l’ex marito in calabrese quando la faceva arrabbiare. Flavio ed Elisabetta, inoltre, sono stati gli unici italiani ad aver ricevuto l’invito per volare a Washington per la festa di insediamento di Donald Trump, ormai ex presidente degli Stati Uniti. Si dice, inoltre, che i due ex coniugi abbiano firmato un contratto, che impedirebbe alla Gregoraci di frequentare o almeno farsi vedere con un uomo per almeno tre anni. Queste, però, sono indiscrezioni e come tali devono essere prese con le pinze.