Luca Capuano saluta la sua mamma sui social: Eugenia è scomparsa nelle ultime ore, il triste annuncio commuove tutti.

Dolorosissimo lutto per il famoso attore, Luca Capuano. Il volto di Il Paradiso delle Signore, Un Posto al Sole e Le tre Rose di Eva ha perso nelle ultime ore la sua mamma. Il messaggio sui social ha commosso tutto il popolo del web che ha espresso vicinanza con like e commenti. Il napoletano classe ’77 iniziò la sua carriera come modello, prima di debuttare nel mondo del cinema e del piccolo schermo: il suo esordio è avvenuto nel 2004 nel film di Carlo Verdone, L’amore è eterno finchè dura. Nel 2008 è entrato nel cast di CentoVetrine dove interpretava il ruolo di Adriano Riva: nel 2012 è uscito da quel cast per entrare in quello della serie televisiva Le Tre Rose di Eva. Luca Capuano è molto amato anche per il suo bell’aspetto. Il marito di Carlotta Lo Greco, attrice, e papà di due bimbi, nelle ultime ore ha perso purtroppo la sua mamma, Eugenia: ecco il suo messaggio social.

Luca Capuano, dolorosa perdita: “Buon viaggio”, il triste annuncio social

“Sei stata una mamma guerriera, un’amica insostituibile per un figlio speciale ormai uomo, specchio di un essere dolce e amorevole quale sei stata.

Abbiamo un dono, la memoria. Resterai sempre accanto a chi ti ama. Buon viaggio Eugenia” è il messaggio Facebook che ha appena scritto Luca Capuano. Sua mamma, Eugenia, è venuta a mancare nelle ultime ore e l’attore ha voluto salutare e ricordare con queste parole la sua mamma sui social. L’immagine che ha scelto sembra essere il tetto di una chiesa in cui c’è la statua della Madonna. Il post è molto suggestivo. E’ stata immediata la reazione dei suoi fan che hanno lasciato un messaggio di condoglianze sotto il post.