Riccardo Ferri è stato vittima di uno scherzo de Le Iene: se siete curiosi di conoscere alcune curiosità sull’ex calciatore siete nel posto giusto!

Vittima di uno scherzo de Le Iene, a Riccardo Ferri è stato fatto credere che nella sua automobile, appena comprata, vengono girati film porno. Il produttore del video a luci rosse sarebbe stato proprio il figlio dell’ex calciatore, Marco! Ricorderanno tutti il giovane modello, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi nel 2018. Oggi però conosciamo Riccardo, suo papà e noto ex calciatore vittima di un terribile scherzo de Le Iene. In che squadre ha giocato, chi è la sua ex moglie e cosa fa oggi: ecco tutte le curiosità sull’ex giocatore di Inter e Sampdoria.

Chi è Riccardo Ferri: età, carriera e vita privata dell’ex calciatore italiano

Riccardo Ferri è nato a Castelnuovo, frazione di Crema, il 20 agosto del 1963: è stato annoverato tra i migliori difensori della sua generazione. La prima parte della sua carriera l’ha trascorsa con la maglia dell’Inter, con cui ha disputato oltre 400 partite vincendo uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa e due Coppe UEFA. Dopo ha militato nella Sampdoria concludendo l’attività agonistica nel ’96. Riccardo Ferri ha giocato anche nella nazionale italiana. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha allenato le giovanili dell’Inter: in seguito ad alcuni dissidi con il presidente Massimo Moratti, Ferri è diventato opinionista di diverse trasmissioni sportive. Il 15 novembre 2017 è diventato il nuovo responsabile dell’area tecnica del Vicenza.

Viviana Tirelli è la sua ex moglie, tra loro è rimasto un ottimo rapporto: hanno cresciuto ed educato in maniera impeccabile Marco. L’ex isolano ha una sorella di nome Stefania. E’ stata adottata all’età di 2 anni. E’ originaria dello Sri Lanka.