Amici 20, chi sono i nuovi professori della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi: due grandissime novità, c’è anche lei!

Tutto pronto per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi! Si tratta dell’edizione numero 20 del talent show più longevo della tv, che è pronto a tornare in onda a partire da sabato 14 novembre alle ore 14.10. Come di consueto, si inizierà con gli appuntamenti pomeridiani per i primi mesi, per poi arrivare alla fase finale, che si svolgerà in prima serata. Piccolo cambiamento per quanto riguarda la striscia quotidiana, che andrà in onda su Italia Uno, alle 19.00 di sera. Ma questa non è l’unica novità della prossima edizione di Amici. Al contrario, ci saranno davvero tante sorprese! A partire dal blocco degli insegnanti, dove ci sono ben due new entry: una tra i prof di ballo, l’altra tra quelli di canti. Ad annunciarlo è Davidemaggio.it, che lancia la “bomba”. Due nomi davvero importanti, curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Amici 20, chi sono i nuovi professori: due grandissime novità per il ballo e il canto

Manca sempre meno all’inizio di una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. E i fan non vedono l’ora di scoprire chi comporrà la nuova classe ufficiale della scuola più famosa della tv. Una classe composta da cantanti e ballerini, che a suon di sfide cercheranno di conquistarsi un posto nel tanto desiderato “serale”. Ma, per quello, ci sarà tempo. Prima bisognerà studiare tanto e, ad aiutarli, ci saranno come sempre i temutissimi professori. Tanti volti storici, ma anche importantissime new entry. Pronti a scoprire chi sono gli insegnanti ufficiali di Amici 2020? Ebbene, per quanto riguarda la categoria ballo, troveremo Alessandra Celentano, Veronica Peparini e la new entry Lorella Cuccarini. I prof di canto saranno invece Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa! Proprio così, la cantante prenderà il posto di Stash dei The Kolors, mentre la Cuccarini quello di Timor Steffens.

Insomma, due grandi novità nella nuova edizione di Amici. Non ci resta che scoprire come si comporteranno le due new entry nell’inedito ruolo di insegnanti! Non non vediamo l’ora. Appuntamento sabato pomeriggio, alle ore 14.10, per l’assegnazione dei primi banchi e delle prime maglie ufficiali di Amici 20!