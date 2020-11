Coronavirus, ‘zone rosse dove gli ospedali sono fuori controllo’: scatta l’allarme; le parole di Luigi Di Maio.

L‘ultimo dpcm del 3 novembre ha suddiviso l’Italia in tre aree, sulla base della situazione epidemiologica e del livello di criticità presente nelle singole regioni. Zona rossa, arancione e gialla, di cui, quest’ultima, è considerata quella con il minor rischio, tra le tre. E nella zona gialla, a sorpresa, c’è anche la Campania. Nonostante da settimane la situazione nella regione governata da De Luca sembri essere abbastanza grave, l’analisi dei dati ha confermato che, per ora, la Campania deve essere inserita nella fascia gialla. La situazione negli ospedali campani, però, sembra essere sempre più drammatica. A confermarlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che, attraverso una diretta Facebook, ha sottolineato la necessità di zone rosse nelle regioni o province in cui gli ospedali sono al collasso.

Coronavirus, ‘zone rosse dove gli ospedali sono fuori controllo’: le parole del Ministro degli Esteri

Zone rosse regionali o provinciali dove sono presenti situazioni negli ospedali fuori controllo. È quanto chiede il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, attraverso una diretta sul suo canale Facebook. Una diretta in cui, senza mezzi termini, Di Maio ammette: “Dalla Campania arrivano immagini terribili: ieri una persona è morta al pronto soccorso, altre stanno sulle barelle in condizioni preoccupanti. Questa non è un’opinione, non è una gara di battute a chi è più sceriffo. Abbiamo davanti strutture ospedaliere al collasso“.

Parole forti, quelle di Luigi Di Maio che nel corso della diretta ha chiesto anche l’aiuto dell’esercito e della Protezione Civile, affinché intervengano a sostegno degli ospedali particolarmente in difficoltà durante questa seconda ondata della pandemia di Covid 19. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per sapere se e come cambierà la situazione di alcune regioni italiane, compresa la Campania. Ricordiamo, infatti, che i dati epidemiologici di ogni singola regione sono monitorati continuamente, col fine di valutare eventuali spostamenti in zone con misure più o meno restrittive.

