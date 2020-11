GF VIP, Selvaggia Roma ‘punzecchia’ Elisabetta Gregoraci: le sue parole

Selvaggia Roma ‘punzecchia’ Elisabetta Gregoraci a poche ore dal suo ingresso nella casa del GF VIP: ecco le sue parole

Selvaggia Roma è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso è stato rinviato causa Covid-19, ma adesso l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo è pronta per diventare una nuova gieffina. Selvaggia sembra avere già un bersaglio: Elisabetta Gregoraci. La modella e influencer ha puntato la calabrese sui social e a poche ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ha pubblicato una stories su Instagram molto ‘polemica’.

GF VIP, Selvaggia Roma ‘punzecchia’ Elisabetta Gregoraci

Selvaggia Roma sembra già entrata nelle dinamiche del Grande Fratello Vip. La modella e influencer ha messo nel mirino Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, nella casa più spiata d’Italia, ha iniziato una conoscenza con Pierpaolo Pretelli. Tra i due, però, sembra non poter nascere una storia d’amore. La Gregoraci, soprattutto negli ultimi giorni, è stata chiarissima. Selvaggia, però, non le crede e la punzecchia sui social: “Insomma ricapitolando: mano sul cuoricino, persona ‘importante’ fuori, però intanto testa Pierpaolo al galoppo“. L’ex fidanzata di Chiofalo ha pubblicato una foto della Gregoraci mentre è seduta sulle gambe di Pierpaolo Pretelli.

L’ingresso di Selvaggia Roma è molto vicino e siamo sicuri che, una volta entrata nella casa del GF VIP, avrà subito un confronto con Elisabetta Gregoraci. La modella e influencer al momento pare sia single dunque è probabile possa puntare dritta su Pretelli. Si prevedono scintille nella casa più spiata d’Italia. Una nuova puntata del reality show andrà in onda venerdì in prima serata, ma l’ingresso dell’influencer potrebbe avvenire la settimana prossima. Come reagirà la Gregoraci alle sue frecciatine?