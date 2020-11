Nella puntata odierna di “Live – Non è la D’Urso” ha parlato la figlia dell’anziano morto al Cardarelli: ecco le sue parole

Nei giorni scorsi ha fatto molto scalpore il video diffuso sui social girato da un paziente del Cardarelli. Nel filmato si intravede, tra le altre persone presenti nell’ospedale, anche un anziano che sembra deceduto in bagno. Il video è abbastanza crudo ed è diventato virale sui social. La notizia ha scosso la regione. L’ospedale Cardarelli è finito nel ciclone, mentre la controparte ha attaccato colui che ha diffuso il video. L’anziano è deceduto e la famiglia ha chiesto giustizia.

Anziano morto al Cardarelli, le parole della figlia

Nella puntata di stasera di Live – Non è la D’Urso è intervenuta in collegamento la figlia dell’anziano morto all’ospedale Cardarelli. La donna, profondamente scossa, non è riuscita a proferire parola ed ha preferito far parlare il marito. L’uomo, in diretta da Barbara D’Urso, ha dichiarato: “Non si può morire così” e poi ha sottolineato come se non ci fosse stato il video, non sarebbero state testimoniate le condizioni del noto ospedale napoletano. La famiglia, dunque, ha difeso colui che ha registrato il video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live – Non è la d’Urso (@livenoneladurso)

La figlia dell’anziano morto al Cardarelli ha poi trovato la forza di parlare verso la fine del collegamento, dichiarando: “Quando mi hanno chiamato per comunicarmi la morte di mio padre, mi hanno detto che era morto a causa del Covid e soprattutto che era morto nel suo letto“. La donna ha poi aggiunto: “Abbiamo appreso attraverso il video com’è morto“. La donna si augura che il padre sia l’ultima vittima della malasanità ed ha chiesto al popolo di ribellarsi. Il collegamento è durato pochi minuti, ma è bastato per mostrare il dolore della donna, che adesso chiede solo giustizia.