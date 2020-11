Amici 20, chi è Giulio Musca: età, Instagram e che lavoro fa

La notizia ufficiale era arrivata alcuni giorni fa e oggi la classe è al completo: arriva Amici 20, l’amatissimo talent show, scopriamo chi è il nuovo allievo Giulio Musca.

Una notizia attesa con impazienza dal pubblico, appassionato del celebre talent condotto dalla straordinaria Maria De Filippi. Finalmente, qualche giorno fa, è arriva l’ufficialità: Amici 2020 è finalmente di nuovo sul piccolo schermo con una nuova edizione che si prospetta piena di energia e di artisti talentuosi. Ovviamente, trovandoci in piena emergenza da Coronavirus, ci sono stati alcuni cambiamenti anche all’intero dell’organizzazione e tradizione del programma. All’interno delle casette dedicate agli allievi, ad esempio, non potranno entrare terze persone e tutto ciò che concerne la pulizia e il cibo sarà affidato a loro. Ancora, quest’anno non potranno esserci sfide dall’esterno, quindi vengono meno i famosi “duelli” che potevano costare il banco. Tra i nuovi artisti, nella categorica cantanti di Amici 20, troviamo il giovane Giulio Musca: scopriamo qualcosa di lui, della sua età e che lavoro svolge. Ricordiamo che il giovane artista, che ha sostenuto l’audizione con un brano inedito, ha colpito Arisa che gli ha concesso il banco e sarà la sua insegnante.

Amici 20, chi è Giulio Musca, il talento scelto da Arisa

“A vederti vis a vis mi trasmetti un tormento, un’instabilità, una urgenza e quindi io lo prendo”. Lo ha detto la celebre cantante e nuova insegnante del programma, Arisa. Il giovane Giulio Musca ha presentato alla commissione un brano suo, che Anna Pettinelli e Rudy Zerbi non sembrano aver apprezzato. Il cantante, tuttavia, è riuscito ad ottenere il suo banco e diventare uno degli allievi di Amici 20. Di origine pugliese, Giulio Musca ha ventisei anni. Durante la sua presentazione, Maria De Filippi lo ha introdotto con alcune parole molto particolari. “Fa fatica a descriversi come artista, perché dice “La mia musica sono io e parla di me”. Non si è sbottonato molto, Giulio Musca, ma di certo avremo modo di conoscerlo durante il suo percorso nella scuola di Amici. Al momento, di lui sappiamo che vive in Puglia con i genitori e lavora per una concessionaria che si occupa di veicoli industriali. Il suo profilo Instagram conta circa milleseicento follower. Non ci resta che seguire Amici 20 per scoprire qualcosa su Giulio Musca e ammirare lo splendido percorso che affronterà.

Di certo vedremo crescere il suo talento e ci regalerà grandi emozioni. Ricordiamo che al momento è possibile seguire il programma durante il daytime a partire da oggi, sul canale di Italia 1, tutti i giorni alle 19. E voi, siete curiosi di conoscere Giulio Musca, nuovo allievo nella categoria cantanti della scuola più famosa d’Italia? Siamo certi che quest’anno regalerà ancora una volta emozioni incredibili e noi non vediamo l’ora di viverle. Ricordiamo che la classe è ormai al completo e moltissimi nuovi talenti aspettano solo di esibirsi e far sognare.