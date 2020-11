Una puntata carica di tensione al GF Vip e arriva a sorpresa il padre di Massimiliano Morra: confronto infuocato con Tommaso.

Una puntata carica di tensione quella di stasera, iniziata con il riepilogo di quanto è accaduto nella serata di sabato e con un confronto tra Enock e Selvaggia Roma riguardo alle affermazioni di lei. Abbiamo poi assistito alle clip della discussione tra Massimiliano e Tommaso, dopo la festa conclusasi nel caos. L’influencer accusa l’attore di non prendere una posizione e di andare dove tira il vento. Alfonso Signorini ha poi chiesto a tutti di lasciare Massimiliano Morra solo di fronte nel salotto del GF Vip, poiché per lui c’era ad attenderlo suo padre. Il concorrente ha potuto dirgli quanto gli vuole bene, cosa che aveva confessato di non essere mai riuscito a fare. L’uomo gli ha detto quanto è fiero di lui, ma gli ha anche consigliato di farsi valere. Il padre di Massimiliano al GF Vip ha chiesto di parlare anche con Tommaso. Ne è scaturito un confronto infuocato.

GF Vip, il padre di Massimiliano incontra Tommaso

Durante il confronto tra Tommaso Zorzi e Massimiliano, sono state mostrate alcune clip in cui l’influencer imitava l’attore, prendendolo in giro, dopo la discussione avvenuta durante la festa per i due mesi del programma. Il padre di Massimiliano ha spiegato a Tommaso che la presa in giro nei confronti del figlio è stato un brutto spettacolo. Ha anche fatto notare che lo stesso influencer aveva lamentato di essersi sentito vittima di derisione nel suo passato. Tommaso ha ribattuto che quello che lui ha subito sono episodi reiterati per anni nella sua vita. Ha anche spiegato che la presa in giro a Massimiliano non riguardava un attacco personale, ma il suo comportamento altalenante.

Un confronto davvero infuocato e Tommaso Zorzi è apparso particolarmente colpito. Questo perché l’accusa di bullismo, mossa nei suoi confronti, è apparsa davvero pesante. Anche Alfonso Signorini è intervenuto e ha chiesto di dosare bene le parole.