GF VIP 5, rissa sfiorata: necessario l’intervento di un autore

Rissa sfiorata nella scorsa puntata del GF VIP 5, necessario l’intervento di un autore del programma: ecco le parole di Alfonso Signorini

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel vivo. Liti e accese discussioni nella casa più spiata d’Italia. Gli animi, però, sono accesi anche fuori dalla casa. Durante la scorsa puntata del reality show, sarebbe stata sfiorata una rissa nello studio. Protagoniste due ex concorrenti del GF VIP. Di seguito vi raccontiamo cos’è successo attraverso le parole del conduttore Alfonso Signorini.

GF VIP 5, rissa sfiorata in studio: le parole di Signorini

Nella scorsa puntata del GF VIP 5, andata in onda ieri sera su Canale 5, è stata sfiorata una rissa in studio. Protagoniste ancora una volta Matilde Brandi e Franceska Pepe, ex concorrenti del reality show di Canale 5. Le due, come riportato da alcuni siti sul web, furono già protagoniste di un acceso diverbio in una delle puntate precedenti del Grande Fratello Vip. Matilde e Franceska, inoltre, hanno cercato di chiarirsi a Live – Non è la D’Urso, dove la Brandi ha chiesto addirittura in lacrime alla sua ex coinquilina di smetterla con questi atteggiamenti. Le lacrime della Brandi, però, non hanno intenerito l’ex compagna di Sgarbi. Le due ex concorrenti del reality show sono state protagoniste di una nuova rissa sfiorata nello studio del programma condotto da Signorini.È stato proprio il conduttore, nonché autore del GF VIP, a raccontare cos’è accaduto.

Nel corso della puntata di Casa Chi, Signorini ha raccontato: “Era passata l’una e venti di notte, la puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio. La Pepe ha avvicinato l’ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole – riferendosi allo scontro avuto a Live – Non è la D’Urso – mentre adesso appariva molto divertita. La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe e solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani e si strappassero i capelli”. Le due ex concorrenti non si sono ancora espresse sull’accaduto, ma è probabile che saranno nuovamente protagoniste in uno dei programmi di Barbara D’Urso. La Pepe, inoltre, è molto attiva sui social e probabilmente racconterà lì la sua versione dei fatti. Lo scontro tra Franceska Pepe e Matilde Brandi non è affatto concluso e si rivela essere molto molto acceso.