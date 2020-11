Maria De Filippi e Raffaella Mennoia, clamoroso retroscena: è stato svelato solo adesso dalla famosa autrice delle trasmissioni più amate di Canale 5.

Chi segue le sue trasmissioni sa che Maria De Filippi nutre una stima assoluta per la sua redazione. Una redazione composta da tantissime persone, che lavorano per realizzare programmi tra i più amati dal pubblico. Da Uomini e Donne ad Amici, fino a Temptation Island. E tra le figure più importanti del “team” della De Filippi c’è senza dubbio lei, Raffaella Mennoia. Molto attiva sui social a differenza di Queen Mary, Raffaella è quella che possiamo definire il braccio destro della conduttrice. Ma c’è un retroscena davvero inaspettato sul rapporto tra le due. A rivelarlo è stata proprio la Mennoia, intervistata da Nuovo Tv. Ecco cosa ha raccontato.

Maria De Filippi e Raffaella Mennoia, clamoroso retroscena: non è stato amore a prima vista!

Lei rappresenta uno dei volti più amati di Uomini e Donne e di tante altre amatissime trasmissioni di Canale 5. Anche se è sempre dietro le quinte! Parliamo di Raffaella Mennoia, autrice di questo e degli altri amatissimi programma targati Maria De Filippi. E quest’ultima si fida ciecamente di Raffaella, così come di tutti i suoi collaboratori. Forse non tutti sanno però che, all’inizio, il rapporto tra la Mennoia e la padrona di casa non era partito nel migliore dei modi. A Nuovo Tv, Raffaella racconta un retroscena assolutamente inedito ed inaspettato: “All’inizio le stavo antipatica perché mi trovava saputella, facevo interventi da maestrina”. Una rivelazione spiazzante, quella di Raffaella, vista la sintonia che c’è oggi tra le due. Una sintonia che la stessa Mennoia ha sottolineato: “Ormai ci capiamo al volo. Lavorare per lei è molto facile, anche per i nuovi arrivati, se sbagli è perché non hai voluto ascoltare quello che ti ha detto.”

Insomma, come spesso accade anche in amore, tutte le migliori coppia nascono da un’antipatia iniziale! E Maria e Raffaella sono davvero una coppia imbattibile. Per non perdervi nessuna novità e aggiornamento sulle vostre trasmissioni preferite, non potete non seguire Raffaella sul suo canale Instagram: l’autrice è sempre pronta ad informare i fan su casting, sorprese e novità dei programmi di Maria che da tanti anni ci fanno sognare! E voi, quale preferite?