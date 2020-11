GF Vip, Massimiliano Morra assente in studio, durante la puntata: il messaggio dell’ex concorrente, cos’è successo.

Ieri sera, venerdì 20 novembre, è andata in onda una nuova puntata del seguitissimo e amatissimo Grande Fratello Vip. In ogni puntata sono continui i colpi di scena che animano la serata, rendendola super scoppiettante. La conduzione di Alfonso Signorini sta destando grande entusiasmo, ed è evidente già dagli ascolti, che mostrando un grande seguito. I concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia sembrano scuotere una certa attenzione. In particolare, negli ultimi giorni, un forte litigio ha conquistato i telespettatori, stiamo parlando dello scontro avvenuto tra Selvaggia Roma e Elisabetta Gregoraci. Fin dall’entrata della Roma, sembra che fra le due sia iniziata una sorta di battibecco, che non si è certamente arrestato nei giorni seguenti. Anche in puntata, sono stati imperterriti gli scontri tra le due bellissime donne. Ma nella diretta di ieri, l’attenzione è ricaduta su un altro concorrente, infatti tutti hanno notato una particolare assenza, ovvero quella di Massimiliano Morra. L’uomo da poco uscito dal reality ha spiegato il motivo del sua non presenza in studio: cos’è successo all’ex concorrente.

GF Vip, Massimiliano Morra assente in studio: cos’è successo

Una nuova puntata del Grande fratello Vip è andata in onda ieri, riscontrando un grande seguito di ascolti. Il pubblico sembra essere sempre più interessato dagli avvenimenti che accadono in casa. La diretta di ieri, venerdì 20 novembre, non è stata certamente priva di entusiasmo. Infatti, il GF Vip sa sempre come tenere alta l’attenzione del pubblico. Ma a colpire i telespettatori, è stata l’assenza di Massimiliano Morra in studio. Il diretto interessato ha spiegato il motivo della sua non venuta con un post pubblicato su instagram. “Per problemi personali non sono potuto essere in puntata. Nulla di grave, già dalla prossima ci sarò“, ha scritto l’ex concorrente.

A quanto pare, Morra non è stato presente per motivi personali che però non sembrano destare grande preoccupazione, come ha in primis spiegato. Un’assenza che non è passata certamente inosservata, dato che l’amatissimo attore, nonostante la sua eliminazione dalla casa, è molto apprezzato e seguito.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui