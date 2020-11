GF Vip, scontro acceso in diretta: volano parole durissime

GF Vip, scontro acceso in diretta durante la puntata: volano parole durissime tra le due donne.

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda da poche ore è stata ricca di colpi di scena. Non sono mancati certamente gli scontri, che come sempre aleggiano nella casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini, accompagnato dai due opinionisti Antonella Elia e Pupo, è riuscito a rendere quest’edizione davvero scoppiettante. I concorrenti sono continuamente interessati da discussioni, che si accendono in men che non si dica. Una puntata quella di ieri sera, venerdì 20 novembre molto emozionante. Infatti, un momento davvero particolare ha colpito i telespettatori, il commovente videoclip che ha coinvolto Stefania Orlando. Attimi decisamente pieni di commozione, seguiti dal meraviglioso incontro con il marito. Ma a creare grande entusiasmo è stato l’incontro-scontro tra Selvaggia Roma e la fidanzata di Enock: sono volate parole durissime.

GF Vip, scontro in diretta: parole durissime tra Selvaggia e la fidanzata di Enock

Come abbiamo anticipato, nella diretta di ieri non sono mancati i colpi di scena. Ad attirare particolarmente l’attenzione, l’incontro-scontro tra Selvaggia Roma e la fidanzata di Enock. Infatti, come sappiamo, l’entrata della Roma ha portato in casa una ventata di forte tensione. La ragazza nei giorni scorsi ha infatti dichiarato di aver avuto un bacio con Enock, durante il periodo estivo. A quanto pare, il concorrente, in quei mesi, era già fidanzato. Anche se, comunque, il fratello di Balotelli continua a smentire l’esistenza di questo presunto avvicinamento fra i due. Ieri, in collegamento, è apparsa Giorgia, la fidanzata di Enock, che ha prontamente risposto alla Roma. La compagna del concorrente ha manifestato la sua piena fiducia nell’uomo, mostrando di non credere affatto alle parole dell’influencer. Quest’ultima non ha potuto non dire la sua: “Ci puoi credere o non credere, ma il bacio c’è stato e sei cor****, non so se eravate fidanzati”. Parole che non sono piaciute ad Enock, che ha dichiarato di non voler più parlare di questo argomento.

Giorgia si è comunque mostrata molto serena: “Selvaggia dovrebbe fare il suo percorso, d’ora in poi parla d’altro“, e rivolgendosi ad Enock ha espresso la piena fiducia: “Sai che mi fido di te, non avere timore di questo”. Parole di conforto per l’uomo che è apparso decisamente preoccupato nei giorni precedenti.

