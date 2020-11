Fabiola Sciabarassi difende l’amica Elisabetta Gregoraci sui social: spunta un like a sorpresa, ecco di chi si tratta

Elisabetta Gregoraci è sicuramente una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese, nella casa più spiata d’Italia, ha iniziato una conoscenza con Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia. Quando la relazione stava diventando più seria, la Gregoraci ha messo in chiaro le cose, sottolineando che la sua testa è altrove. Si vocifera, infatti, che la conduttrice abbia un altro uomo fuori dalla casa del GF VIP. Per questa situazione, da settimane ormai è bersaglio di numerose critiche.

Elisabetta Gregoraci, l’amica la difende: spunta un like a sorpresa

Fabiola Sciabarassi, amica di Elisabetta Gregoraci ed ex compagna di Pino Daniele, ha pubblicato un lungo post in cui prende le difese della concorrente del Grande Fratello Vip. La donna ha scritto sui social: “Ascolto e leggo affermazioni prive di verità. Purtroppo mi rendo conto ‘ancora’ con stupore che qualcuno affermi che la dignità e la valenza di una donna siano esclusiva dell’unione con l’uomo che abbiamo scelto di amare, sposare e creare una famiglia. Purtroppo L’ ignoranza fa più danni che la malattia”. Il post poi prosegue, citando addirittura una frase di Catone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabiola Sciabbarrasi (@fabiolasciabbarrasi)



Il post è stato pubblicato su Instagram ed ha ricevuto moltissimi like. Tra questi, però, uno in particolare è saltato agli occhi dei fan. Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, ha lasciato un like alle parole dell’amica di Elisabetta Gregoraci. La modella, dunque, fa il tifo per la Gregoraci, nonostante nella casa stia coltivando un’amicizia ‘particolare’ con il suo ex compagno e padre di suo figlio. Fare il tifo per la Gregoraci ovviamente non significa essere contro Pierpaolo, anzi, può essere che la Romero approvi la liason nata all’interno della casa tra i due inquilini.