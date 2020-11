GF VIP, Flavia Vento ha attaccato Elisabetta Gregoraci durante il collegamento con Pomeriggio Cinque: ecco le parole dell’ex concorrente.

Nella casa del GF VIP l’atmosfera è sempre piuttosto rovente. Le liti, le incomprensioni e le grandi amicizie stanno regalando tanto intrattenimento al pubblico di Canale 5. Selvaggia Roma è stata l’ultima concorrente ad entrare a far parte del gioco ed ha subito sganciato svariate bombe: la romana ha fatto scoppiare i rapporti tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli? Tra i due c’era ‘un’amicizia speciale’: lui sembrava piuttosto preso dalla showgirl calabrese, ma negli ultimi giorni ha confessato che qualcosa è cambiato. Elisabetta e Pierpaolo sembrano essere sempre più distanti, è svanita la magia? “Io la storia non l’ho fatta, non sono andata avanti” ha confessato la Gregoraci ultimamente. Flavia Vento, ex concorrente, in collegamento con lo studio di Pomeriggio Cinque, ha detto la sua: che stoccata!

GF VIP, Flavia Vento attacca la Gregoraci: “Non si fa così”

Nello studio di Pomeriggio Cinque, venerdì 20 novembre, si è parlato del particolare rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I concorrenti della casa del GF VIP sembrano allontanarsi ma cosa c’è o c’è stato tra loro? Flavia Vento è l’ex concorrente che ha abbandonato il gioco non appena entrata nella Casa. Ha detto la sua sul rapporto dei ‘Gregorelli’, così come li hanno nominati i fan del programma. “Lei fa effusioni, si fa fare il massaggio poi si tira sempre indietro. Non è giusto prendere in giro un ragazzo che si sta innamorando” ha dichiarato la Vento.

“Se c’è un amicizia non ti metti col culo di fuori e ti fai fare il massaggio” ha ribadito. Flavia Vento si riferisce ad un massaggio sul corpo che ha fatto Pierpaolo ad Elisabetta: la showgirl calabrese era stesa sul tavolo in costume e si è lasciata massaggiare tutto il corpo. Chi ha ragione in questa storia?