Giuseppe Conte, preoccupano le sue condizioni: “Metti la mascherina”

Preoccupano le condizioni del premier Giuseppe Conte, i telespettatori di La 7 gli chiedono di indossare la mascherina

Il premier Giuseppe Conte è stato ospite di Otto e mezzo, programma in onda su La7 e condotto da Lilli Gruber. Durante l’intervista, però, il presidente del Consiglio non è apparso proprio in forma. Secondo gli utenti che hanno commentato l’intervista del premier sui social, il presidente pare abbia manifestato tosse e raffreddore. Il tam tam social ha preoccupato migliaia e migliaia di italiani, i quali vogliono sapere come sta il premier.

Questa sera, il premier Giuseppe Conte è stato intervistato da Lilli Gruber nel corso della trasmissione Otto e mezzo, in onda su La 7. Durante l’intervista però, secondo alcuni telespettatori di La 7, il presidente del Consiglio avrebbe manifestato tosse e raffreddore. Qualche telespettatore ha infatti scritto su Twitter: “Conte tira due poderosi colpi di tosse in faccia a Lilli Gruber”. Qualcun altro, invece, gli ha consigliato di indossare la mascherina. I messaggi pubblicati sui social da alcuni telespettatori hanno preoccupato migliaia di italiani. Come sta il presidente del Consiglio?

Al momento non sappiamo con precisione quali siano le condizioni del premier Giuseppe Conte. A parte qualche colpo di tosse, il presidente del Consiglio ci è apparso abbastanza in forma. Intervistato da Lilli Gruber, il premier ha dichiarato che quest’anno non si potranno fare le vacanze sulla neve: “Si rischia altrimenti di ripetere il Ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile”. Riguardo al vaccino, invece, ha dichiarato che è raccomandato, ma non obbligatorio. Il governo è al lavoro per garantire serenità e spensieratezza alle famiglie italiane durante le festività natalizie.