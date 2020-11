In una sua recentissima intervista a ‘Il Corriere della Sera’, il famoso comico ha raccontato la sua battaglia contro il Covid.

Come raccontato in alcuni nostri recentissimi articoli, sono davvero tantissime le persone appartenenti al mondo dello spettacolo che sono risultati positivi al Coronavirus. È il caso, ad esempio, di Samantha De Grenet, di Francesco Totti, di Ilary Blasi e di tanti altri ancora, ma è anche il caso di questo famosissimo ed apprezzatissimo comico italiano. Anche lui, come svelato al momento della sua positività al Covid su Instagram, ha avuto tutti i sintomi di questo temibile virus cinese. E, purtroppo, anche lui è stato ricoverato in ospedale. Ed, addirittura, è stato costretto a trascorrere diversi giorni in terapia intensiva. Insomma, un’esperienza davvero traumatica, da come si può chiaramente comprendere. E che, come raccontato dal diretto interessato in una sua recentissima intervista a ‘Il Corriere della Sera’, lo ha nettamente cambiato. Ma non è affatto finita qui. Nonostante adesso stia bene e stia ‘recuperano’, il famoso comico non ha potuto fare a meno di sottolineare quando sia facile contagiarsi. E, soprattutto, di quanto questo virus sia super contagioso.

L’apprezzatissimo comico racconta la sua battaglia contro il Covid: parole da brividi

Proprio nel corso della sua recentissima intervista a ‘Il Corriere della Sera’, il famosissimo comico non ha potuto fare a meno di raccontare ampiamente la sua battaglia contro il Covid. Stiamo parlando di Lillo, conduttore radiofonico e membro del duo comico Lillo & Greg. Ecco. Proprio lui, nel mese di Ottobre, ha scoperto di aver contratto il temibile virus cinese. E di essere costretto, così, ad iniziare la sua lotta contro di lui. Una lotta dura e difficile, come dicevamo precedentemente. Anche perché anche lui, come tanti altri, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva proprio per recuperare la respirazione. Ecco, la domanda sorge spontanea: come si è ammalato? Come ha contratto il virus? Beh, in modo piuttosto ‘banale’, come raccontato dal diretto interessato. Infatti, Lillo dice: ‘Ogni tanto mi capitava di abbassare la mascherina per respirare meglio. Giusto un attimo, ma lo facevo anche quando c’era altra gente’.

La sua battaglia contro il Covid, fortunatamente, Lillo l’ha vinta. Anche se, come raccontato dal diretto interessato, questa ha fortemente cambiato la sua vita. ‘In questi giorni sto apprezzando tutto. Tante piccole cose che prima nemmeno notavo, che davo per scontato. Ma che adesso riconosco come pura felicità’, ha detto il comico.