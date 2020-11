GF Vip prolungato, Elisabetta Gregoraci vuole lasciare la casa: il gesto inaspettato per Pierpaolo Pretelli non passa inosservato.

Finalmente è arrivato il momento della verità nella Casa del GF Vip. Durante la diretta di ieri sera, Alfonso Signorini ha comunicato ai vip che questa edizione del reality è stata prolungata: le luci della casa non si spegneranno il 4 dicembre ma a inizio febbraio! Una notizia che ha sconvolto gran parte dei concorrenti: le loro reazioni sono state davvero forti. E c’è chi non esclude la possibilità di lasciare la casa ed abbandonare il gioco. Tra questi, Elisabetta Gregoraci, che sembra sempre più intenzionata a non proseguire il suo percorso in casa. Qualche ora fa, la showgirl ha rivolto alcune parole a Pierpaolo Pretelli che non sono passate inosservate.

GF Vip prolungato, Elisabetta Gregoraci vuole lasciare la casa: parole dolci per Pierpaolo Pretelli

Il GF Vip 5 terminerà l’8 febbraio. La conferma ufficiale è arrivata ieri sera, nel corso della diretta su Canale 5. La notizia ha colto di sorpresa i vip che, nonostante immaginassero un prolungamento, non si aspettavano affatto una tale durata. Ma la domanda adesso è: i concorrenti riusciranno a resistere in casa ancora due mesi e mezzo? Ebbene, c’è chi non ha dubbi e non intende mollare, ma c’è anche chi sta vivendo una vera e propria crisi. Tra i più sconvolti ci sono Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci, che non hanno nascosto l’intenzione di voler lasciare la casa. Ma se Francesco è ancora in fase decisionale, la conduttrice calabrese sembra protendere verso l’abbandono. E, qualche ora fa, ha vissuto un momento dolcissimo con Pierpaolo. Non trattenendo le lacrime, Elisabetta ha ammesso il suo dispiacere nel non poter continuare questa avventura, soprattutto con lui. Ma ci ha tenuto a spronarlo: “Tu lo devi fare, hai capito?”.

“E mi dispiace non continuare questo viaggio anche con te Pier,te lo dico. Tu lo devi fare,hai capito? Tu si. Devi pensare a Leo.”

“Però mi è difficile pensare qua senza te”

💔 #gregorelli pic.twitter.com/N8sTqkUEPZ — ottonello🪐 (@lidiadipaola) November 24, 2020

Un momento dolcissimo, quello vissuto dai “Gregorelli”. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la decisione di Elisabetta è definitiva o se la showgirl proverà a restare in casa. Il motivo che spinge la conduttrice a lasciare la casa è la lontananza dal figlio Nathan Falco, che ha definito “il suo podio”: “Deve venire prima di tutto, più di ogni cosa. Deve essere così”.