Covid, nuovo Dpcm: è possibile passare il Natale con i propri congiunti fuori Regione?

Il nostro Paese, e tutto il resto del mondo, si trova in una situazione alquanto delicata, a causa della crescita imperterrita dei contagi. Anche se, negli ultimi giorni, si assiste, secondo le parole degli esperti, ad un rallentamento o almeno ad una stabilizzazione della curva dei positivi. Il Governo in vista delle feste natalizie in arrivo sembrerebbe essere già a lavoro per cercare di varare un nuovo Dpcm con tutte le regole da rispettare per evitare che in tali giorni si venga esposti troppo al virus. Sono molte le domande che gli italiani si pongono, e una delle più quotate riguarda proprio la visita dei familiari che si trovano lontani. E’ possibile passare il Natale con i congiunti fuori Regione?

Covid, nuovo Dpcm: si può trascorrere il Natale con i congiunti fuori regione?

Il Governo, in vista delle festività, sembrerebbe essere già a lavoro per cercare di varare tutte le norme per poter trascorrere il Natale, cercando di mantenere un cauto controllo. Sono diverse le ipotesi al riguardo, infatti, si è parlato di uno slittamento del coprifuoco, dell’apertura dei negozi con ingressi contingentati, senza rischiare possibili assembramenti. Si presume che potrà esserci il via libera allo scambio di doni, ma non a festeggiamenti e veglioni. Il punto cruciale riguarda in particolare gli spostamenti, infatti, sono molti i cittadini che si chiedono se sarà possibile trascorrere il Natale con i propri congiunti che si trovano fuori Regione. In questo caso, potrebbe esserci il ricongiungimento familiare, dopo il monitoraggio sulla situazione epidemiologica. Le Regioni potrebbero passare da zona rossa a zona arancione, ma nulla ovviamente è dato pe certo.

Pertanto, i ricongiungimenti familiari verrebbero permessi, in vista del Natale, con la pronta raccomandazione però di limitare gli incontri con i parenti più stretti, per il pranzo di Natale o il cenone di Capodanno. I cittadini devono saper essere responsabili e rispettare tutte le norme in vigore, per evitare che la curva dei contagi, che in questi ultimi giorni sta avendo un abbassamento, possa di nuovo rialzarsi.

