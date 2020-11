Francesco Oppini nella casa del GF VIP si è sfogato con i suoi compagni d’avventura: il concorrente ha svelato tutto in lacrime. Ecco cosa è successo.

Nella casa del Grande Fratello VIP gli animi sono piuttosto perplessi e pensierosi: i concorrenti del reality stanno valutando se far continuare la loro avventura o meno. Ieri sera, 23 novembre, nella puntata in diretta Alfonso Signorini ha annunciato che le luci della Casa di Cinecittà resteranno accese fino a febbraio 2021. E’ stata una decisione da parte di Mediaset piuttosto sorprendente, non solo per il pubblico di Canale 5 ma anche per i concorrenti che vivono la casa già da qualche mese. A loro ora è stata data la possibilità di restare a far parte del reality o di abbandonare il gioco e tornare dai loro cari: quale decisione prenderanno i VIP di questa edizione del GF? Proprio negli ultimi minuti Francesco ha avuto un lungo sfogo ed ha fatto capire quale potrebbe essere la sua scelta.

GF VIP, Francesco Oppini scoppia in lacrime: “Ho i miei limiti”, la confessione a sorpresa

Francesco Oppini è protagonista di un durissimo sfogo: proprio pochi minuti fa si è confrontato con i suoi compagni d’avventura e non è riuscito a trattenere le lacrime. Il concorrente con gli occhi gonfi ha spiegato che gli dispiacerà rompere qualche ‘armonia’ ma la mancanza della sua compagna è troppa. Ha così fatto capire quale sarà la sua decisione in merito al restare o meno nella casa di Cinecittà fino a febbraio 2021. Stefania, Elisabetta, Pierpaolo, Selvaggia sono vicino al figlio di Alba Parietti che è davvero affranto. “Sono una persona forte ma su alcune cose non ce la faccio, ho i miei limiti” ha confessato Francesco. Stefania ha spiegato che saranno importanti le telefonate che farà: se il suo compagno e se la sua famiglia dirà che è tutto ok, lei resterà nella Casa. Elisabetta ha detto la sua: “Io non sono venuta qua per vincere“. Ha così lasciato intendere quale sarà la sua decisione? Tutti aspettano di parlare con i loro cari per capire cosa sarà più giusto. Attendiamo le prossime ore per capire cosa succederà.