Spiacevole episodio per Selvaggia Roma, la concorrente del GF VIP: questa mattina è successo di nuovo! Ecco di che si tratta.

Nella casa del Grande Fratello VIP l’atmosfera è sempre piuttosto calda. Le ultime ore risultano piuttosto particolari per i concorrenti che nella diretta di ieri, 23 novembre, hanno ricevuto una notizia che li ha scossi. Le luci della casa di Cinecittà resteranno accese fino a febbraio 2021: chi deciderà di accettare la sfida e proseguire l’avventura nel reality? Sono tutti piuttosto perplessi, nella notte infatti i VIP hanno avuto attimi di grande preoccupazione. Alfonso Signorini ha dato loro la possibilità di riflettere con calma e decidere se continuare o meno questo percorso: chi deciderà di tornare a casa dai propri cari? Intanto, questa mattina il risveglio è stato ‘traumatico’ per una delle new entry della Casa: parliamo di Selvaggia Roma, che è stata vittima di uno spiacevole episodio. Ecco cosa è accaduto.

GF VIP, spiacevole episodio per Selvaggia Roma: è successo di nuovo

Selvaggia Roma questa mattina di 24 novembre ha avuto un risveglio piuttosto ‘traumatico’. La concorrente probabilmente si era già svegliata quando, nel muoversi sul letto, è caduta! La romana ha avuto anche difficoltà ad alzarsi: l’episodio non è affatto sfuggito agli occhi dei fan del programma. Una pagina Instagram ha infatti pubblicato il video di Selvaggia che è caduta dal letto: i coinquilini presenti nella stanza non si sono accorti di nulla. Povera Selvaggia!

E come anticipato, non è la prima volta che la VIP cade! Pochi giorni fa è successo un episodio analogo. Una mattina condivideva il letto con Massimiliano Morra quando è cascata a terra avanti gli occhi delle telecamere! La bellezza del reality condotto da Alfonso Signorini è anche questa: nella quotidianità può capitare di tutto e le telecamere sono sempre pronte a riprendere cosa succede sotto il tetto della Casa di Cinecittà!