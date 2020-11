Chi è Daniele Primonato, il finalista di Tu Si Que Vales: ecco tutte le curiosità sul talento che con la sua voce ha scaldato i cuori di tutti.

E’ tempo di gran finale! Sabato 28 novembre Tu Si Que Vales premierà un vincitore: chi si aggiudicherà questo titolo? I quattro giudici e la giuria popolare del programma hanno avuto la possibilità di partecipare ad esibizioni sul palco di veri e propri talenti. I concorrenti che quest’anno si contendono il premio da 100 mila euro e che saranno premiati dal pubblico a casa, non vedono l’ora di salire sul palco dello show per dimostrare il loro talento. Ma chi ha avuto ‘il pass’ per accedere alla finale? Andrea Parisi, Nadia e Dakota, El Yiyo, Ambra e Yvees, Cristiano, Nerina, Kyle Cragle, Atherthon Twins, Liina Aunola, Wesley Wiliams, Sorin e Nicu e Daniele Primonato sono i dodici finalisti. Proprio l’ultimo citato è colui che con la sua voce è riuscito a scaldare i cuori di tutti. Siete curiosi di conoscere qualche informazione sul talento? E’ piemontese e la musica scorre nelle sue vene. Vi sveliamo tutto.

Tu Si Que Vales, Daniele Primonato: cosa fa nella vita e vita privata del finalista

Daniele Primonato è uno dei finalisti di Tu Si Que Vales. Il cantante nella vita di tutti i giorni fa il barista ed il barman, la sua grande passione è però la musica. Ha cantato ‘Your Song’ di Elton John sul palco di Tu Si Que Vales: la sua voce è riuscita a scaldare il cuore di tutti i presenti che non hanno avuto alcun dubbio su lui. Con gli occhi lucidi lo hanno applaudito a lungo. Maria de Filippi ha usato queste parole per elogiarlo: “A me sei piaciuto tanto, mi piace il tuo timbro di voce, particolare“.

Daniele ha raccontato di sentire molto vicina a sé la musica blues. Non ha mai studiato musica ed il suo talento innato è davvero incredibile. Daniele è di Domodossola, in Piemonte e vive a Crevoladossola, come riportano le sue informazioni su Facebook. In campo artistico è conosciuto con il soprannome Big, come ricorda anche nel suo nome utente sul canale Instagram. Il cantante è presente anche su YouTube, dove pubblica le sue cover di brani famosi.

Vita privata

Daniele è fidanzato ufficialmente, come scrive sui social, dal 2019 con Francesca Zanotti. Sul suo canale Instagram infatti sono molteplici le fotografie insieme alla sua dolce metà.