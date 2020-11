GF Vip, indiscrezione bomba: tra i nuovi ingressi ci sarà anche lui, è già stato nella Casa! Ecco di chi si tratta.

Un’edizione ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip 5. Un’edizione che durerà più del previsto. Alfonso Signorini lo ha annunciato ai vip durante la scorsa diretta e le loro reazioni sono state davvero forti. Si, perché il reality terminerà ufficialmente l’8 febbraio, e non ad inizio dicembre. Un notizia shock per i concorrenti, che, ora, sono tenuti a prendere una decisione: continuare l’avventura nella casa o abbandonare il gioco. Avranno qualche giorno per pensarci. Nel frattempo, appare chiaro che nella casa ci saranno nuovi ingressi! Ben 10, secondo quanto ha anticipato Signorini recentemente. Tra loro, sembra certa la presenza di Cristiano Malgioglio, che tornerà nella casa più spiata della tv più carico che mai. Ma non è tutto: un altro ex concorrente del GF potrebbe approdare nell’attuale versione vip. A svelarlo è il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti, attraverso il suo profilo Instagram. Ecco di chi si tratta!

GF Vip, indiscrezione bomba: tra i nuovi ingressi ci sarà anche Filippo Nardi?

Nuovi ingressi al GF Vip, in vista del prolungamento fino a febbraio. E, secondo Riccardo Signoretti, tra le news entri ci sarà anche lui, Filippo Nardi. Oggi conduttore e opinionista tv, lo abbiamo visto nella casa durante la seconda edizione del Grande Fratello. Ma la sua esperienza nel reality fu breve e molto turbolenta: Filippo si è ritirato dala casa dopo soli 13 giorni, a causa di una forte insofferenza nei confronti delle regole previste dalla trasmissione. La sua frase “Dove sono le sigarette?”, pronunciata in confessionale mentre impugnava una mazza da golf, è rimasta nella storia del reality. Reality al quale, a quanto pare, parteciperà nuovamente, ma stavolta in qualità di vip! Ecco l’annuncio di Signoretti:

Nulla di ufficiale, per ora, ma sarebbe interessante vedere come si troverà Filippo con i vipponi già presenti nella casa! Ricordiamo che, al momento, nessuno ha deciso di lasciare il gioco. Ma, tra quelli maggiormente a rischio abbandono, ci sono Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah e Francesco Oppini. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire cosa accadrà nella casa più spiata della tv! E a voi piacerebbe rivedere Filippo nella casa?