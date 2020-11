Nel corso del suo intervento in diretta, il Premier Conte ha specificato che domani, Venerdì 27 Novembre, sarà una giornata importante.

È intervenuto in diretta televisiva a Tg5, il premier Giuseppe Conte. Proprio nel corso dell’appuntamento di questa sera, Giovedì 26 Novembre, il Presidente del Consiglio ha toccato diversi argomenti. Ovviamente, tutti riferiti all’attuale situazione Coronavirus. A partire, quindi, dalla situazione economica. Fino alla lievissima diminuzione dei contagi. È proprio in merito a questo che il Capo del Governo oltre a ribadire quanto gli interventi del Governo stiano portando dei grossissima benefici, non ha nemmeno potuto fare a meno di sottolineare l’immenso impegno e la straordinaria responsabilità di tutti gli italiani. ‘Seppure mesi difficili, si sono acuite le sofferenze, i disagi anche psicologici, la stragrande degli italiani sta rispettando le regole. Stanno dando, quindi, una grandissima prova di responsabilità’, ha detto il premier Conte a Tg5. Ma non è affatto finita qui. Subito dopo queste parole, infatti, Conte ha detto: ‘Domani è una giornata importante’. Ebbene si. Sono state proprio queste le sue parole. Ecco, ma perché? Cosa accadrà esattamente domani, Venerdì 27 Novembre? E, soprattutto, perché il Capo del Governo l’ha definito ‘importante’? Ecco tutti i dettagli.

Premier Conte in diretta a Tg5: ‘Domani giornata importante’, ecco perché

‘In questo momento, il Governo ha adottato questo sistema di monitoraggio che sta funzionando’, ha iniziato a dire il Premier Conte a Tg5 per spiegare perché, in questi ultimi giorni, si sta registrando una lieve diminuzione dei contagi. ‘In questo modo, stiamo intervenendo in modo chirurgico. Stiamo adottando misure più circoscritte. E questo ci consente comunque di far correre l’economia, di non reprimere il tessuto produttivo’, ha continuato a dire il Capo del Governo in diretta. Infine, poi ha detto: ‘Domani è un giorno importante’. Ecco, perché? Beh, domani è Venerdì. E, come ogni inizio di fine settimana che si rispetti, domani ci sarà l’aggiornamento del monitoraggio di ciascuna Regione della curva epidemiologica. È proprio per questo motivo che, come annunciato anche dal premier, sarà una giornata molto importante. ‘Mi aspetto un RT che sia arrivato all’1. Questo rappresenterebbe un segnale di riduzione del contagio. E mi aspetto che molte Regioni, che adesso sono rosse, diventeranno arancioni o gialle’, ha spiegato il Capo del Governo. Infine, sul Natale ha detto: ‘Sarà diverso. Dobbiamo adattarci a queste circostanze. Trascurare l’emergenza che stiamo vivendo significherebbe esporci ad una terza ondata. Non possiamo trovarci con un alto numero di decessi. Dobbiamo cercare di vivere un Natale diverso, ma con la forza ed un senso di responsabilità’.

