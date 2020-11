Uomini e Donne, “Ci sposeremo il 4 luglio 2021”: l’annuncio a sorpresa dell’amatissima coppia nata nella trasmissione di Maria De Filippi.

Di coppie, nello studio di Uomini e Donne, ne sono nate davvero tantissime. Ma poche storie hanno toccato il cuore del pubblico. Tra queste, quella di Mauro Faettini e Lisa Palugan, ex protagonisti del Trono Over della trasmissione di Maria De Filippi. Tra i due è stato colpo di fulmine e nel 2017 hanno lasciato il programma, più uniti che mai. Lei ha lasciato la sua città Ivrea per trasferirsi a Valpolicella, in Veneto, da Mauro. Tra loro procede tutto a gonfie vele e, a Uomini e Donne Magazine, hanno annunciato che convoleranno presto a nozze! In realtà, avevano parlato matrimonio già, ma a causa del Covid non è stato possibile realizzare i loro piani. Ma l’intenzione di sposarsi c’è, eccome! C’è anche la data, che la coppia ha svelato al magazine. Scopriamola insieme!

Uomini e Donne, l’annuncio a sorpresa dell’amatissima coppia: Mauro e Lisa si sposeranno a luglio 2021!

Un amore nato in tv e che cresce sempre di più. Parliamo di quello tra Mauro e Lisa, conosciutisi qualche anno fa a Uomini e Donne Over. Lasciata la trasmissione, la coppia è sempre più affiatata: “Siamo entusiasti come il primo giorno, ci mandiamo spesso messaggi molto teneri quando siamo al lavoro e Mauro,a volte, mi prepara la colazione con il tovagliolo ritagliato a forma di cuore con su scritto Ti amo”, ha raccontato Lisa a Uomini e Donne Magazine. Un amore che, presto, li farà diventare marito e moglie. L’intenzione di convolare a nozze c’era già da un bel po’, ma a causa della pandemia, non è stato possibile. Ma la coppia ha confermato che presto il matrimonio si farà: “Avremmo potuto optare per una cerimonia con i parenti più stretti, con pochi intimi, ma abbiamo preferito rimandarlo. Ci sposeremo il 4 luglio 2021, di domenica”

Ebbene si, la prossima estate la coppia pronuncerà finalmente il fatidico sì, che sarà il coronamento della loro meravigliosa storia d’amore. E voi, ricordate l’emozionante percorso a Uomini e Donne di Mauro e Lisa? Tutto lo studio si emozionò tantissimo, compresi gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che apprezzano tantissimo le coppie che in poco tempo decidono di lasciare lo studio e viversi il loro amore a telecamere spente.