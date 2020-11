Chi è l’ex marito di Daria Bignardi, Luca Sofri: ecco la carriera, l’età e perchè la coppia si è lasciata dopo 14 anni di matrimonio.

Oggi, 28 novembre andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin torna con il suo solito show pomeridiano del sabato ed anche oggi regalerà emozioni ed esclusive. Gli ospiti di oggi ve li abbiamo già svelati, ci sarà Massimiliano Morra, Valeria Marini, Giorgio Panariello e tanti altri personaggi noti in Italia. Ci sarà a sorpresa anche lei, in una veste totalmente inedita: Daria Bignardi! La conduttrice di Ferrara, classe ’61, è stata al timone delle prime due edizioni del Grande Fratello! Fra gli altri programmi la ricordiamo anche a La Fattoria, Le invasioni barbariche, L’Assedio, in onda dal 2019 sul canale NOVE. Ma conoscete la sua vita privata? E’ stata sposata con due uomini: il primo è Nicola Manzoni, da cui è nato suo figlio Ludovico. Nel 2004, Daria ha sposato Luca Sofri, la loro storia però è giunta al capolinea nel 2018. E’ un nome noto nel mondo del giornalismo: vi sveliamo tutto su lui.

Daria Bignardi, l’ex marito Luca Sofri: carriera giornalistica ed il motivo della rottura dopo 14 anni di matrimonio

L’ex marito di Daria Bignardi è Luca Sofri, giornalista, blogger, conduttore radiofonico italiano. E’ il direttore del giornale online Il Post. Dalla lunga storia d’amore tra Daria e Luca è nata Emilia.

Tornando a Sofri, oltre ad essere una nota e apprezzata penna per giornali importanti come Il Foglio, L’Unità, GQ, Panorama, Diario e Wired, è anche conduttore televisivo. Il classe ’64 Ha infatti preso parte alla conduzione con Giuliano Ferrara al programma su La7, Otto e mezzo. Attualmente, come scrive Wikipedia, lavora per La Gazzetta dello Sport, per Vanity Fair e per il Post di cui è direttore. Luca Sofri gestisce un blog ‘Wittgenstein‘ dove pubblica riflessioni personali. Sul suo canale Instagram è molto attivo: pubblica scatti di paesaggi, delle sue passioni. Un post con sua figlia Emilia dimostra il meraviglioso legame tra lei ed il suo papà.

Ma perchè si sono lasciati Daria e Luca, dopo 14 anni di matrimonio? Il loro matrimonio era ormai terminato da prima che rendessero pubblica la notizia. I loro rapporti sembrano essere comunque ottimi.