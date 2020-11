Rudy Zerbi, spunta la foto da giovane e con i capelli: è irriconoscibile

Spunta la foto di Rudy Zerbi da giovane e con i capelli: il giudice di Tu si que Vales è davvero irriconoscibile

Rodolfo Zerbi, detto Rudy, è un critico musicale, conduttore radiofonico, produttore discografico e occasionalmente conduttore televisivo. Nasce il 3 febbraio 1969 a Lodi da Luciana Coi, ragazza milanese che aveva avuto una storia con Davide Mengacci. Quest’ultimo non riconosce il figlio, mentre Luciana conosce Roberto Zerbi, che adotta il bambino e gli dà il suo cognome. Sin da giovane, Rudy decide di seguire la propria passione per la musica, diventando innanzitutto disc jockey, poi come talent scout e produttore discografico presso la Sony Music. Il successo arriva in televisione grazie a programmi come Amici di Maria De Filippi e Italia’s Got Talent. Dal 4 ottobre 2014 è uno dei giurati di Tú sí que vales, talent show in onda in prima serata su Canale 5.

Rudy Zerbi, spunta la foto da giovane con i capelli

Rudy Zerbi è divenuto famoso in televisione come professore di Amici e giudice di Tu si que Vales. Tutti ormai lo conoscono per l’aspetto fisico che dimostra, ma il produttore discografico ha pubblicato tempo fa una foto da giovane. Zerbi è veramente irriconoscibile e tra l’altro ha i capelli, come sottolinea lui stesso nella didascalia della foto: “Giuro che anch’io ho avuto i capelli“. Qualcuno, tra i commenti, scorge anche una somiglianza: “Sei uguale a Ricky di Happy Days“. Effettivamente, Zerbi è molto somigliante a Ron Howard, attore che interpreta Richard Cunningham.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

Vita privata

Rodolfo Zerbi è figlio naturale – come abbiamo già detto – del presentatore televisivo Davide Mengacci. Il produttore discografico lo ha scoperto trentenne, quando sua madre, credendo di morire per un tumore poi superato, vedendo Mengacci in televisione, glielo ha rivelato. Rudy ha conosciuto il padre soltanto nel 2001 ad una festa. A crescere Rudy è stato dapprima Roberto Zerbi, primo marito della mamma, ed in seguito Giorgio Ciana, secondo marito deceduto nel marzo 2018.