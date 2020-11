Marina La Rosa, incredibile retroscena: è successo dopo il Grande Fratello e c’entra Pietro Taricone, non tutti lo sanno.

La bella Marina La Rosa è stata una grandissima protagonista della prima, storica edizione del Grande Fratello. Anche se non ha vinto, ha certamente lasciato il segno per la sua forte personalità e per il fascino ‘misterioso’ che conquistò la maggior parte degli uomini della casa e una buona fetta di pubblico. Come dimenticare l’avvicinamento a Rocco Casalino, Lorenzo Battistello e soprattutto il legame speciale con Pietro Taricone, altro grandissimo protagonista del programma, scomparso tragicamente nel 2010, a 35 anni, per un incidente dopo un lancio con il paracadute.

Marina, dopo la fine del programma, si è dedicata per alcuni anni al mondo dello spettacolo, dividendosi tra tv e recitazione, poi nel 2010 si è allontanata dai riflettori ed è ritornata nel 2018 a Mai Dire Talk e nel 2019 come concorrente all’Isola dei Famosi. Non tutti sanno, però, che dopo il GF Marina ha vissuto un qualcosa di molto particolare: ecco il retroscena di cui parliamo, c’entra anche Pietro Taricone.

Marina La Rosa, incredibile retroscena: c’entra Taricone, è successo dopo il GF, ecco di cosa si tratta

Marina La Rosa è stata una delle maggiori protagoniste della prima edizione del Grande Fratello, una di quelle che maggiormente hanno lasciato il segno nel cuore del pubblico. Non tutti sanno, però, che dopo l’espeienza televisiva, la bella Marina ha vissuto un momento difficile, durante il quale ha sofferto di attacchi di panico.

E’ stata lei stessa a raccontarlo qualche tempo fa a Domenica Live, dicendo che l’eccessiva notorietà dopo il reality ebbe per lei anche degli ‘effetti collaterali’: “Quando sono uscita dal Grande Fratello ho avuto un periodo di confusione”, ha raccontato Marina in quell’occasione, “Aprivi la porta di casa e la gente ti riconosceva. Io ero molto giovane, pensavo di divertirmi, poi però dopo c’è altro… Avevo attacchi di panico.” Ma la cosa incredibile che Marina ha raccontato è che fu proprio Pietro Taricone ad aiutarla ad affrontare questo problema: “Quando avevo attacchi lo chiamavo, lo facevo spesso. Ci vedevamo da soli”.

Pietro, dunque, parlava a lungo con Marina e una volta che lei stava particolarmene giu, la prese in braccio e la strinse a sé: “E’ stato molto paterno con me, io non ho avuto molti riferimenti maschili nella vita. Era una persona srepitosa”. Eravate a conoscenza di tutti questi retroscena sul’ex concorrente del GF?