Daydreamer – Le ali del sogno, spettacolare notizia: grande gioia per i fan

Arriva una notizia spettacolare per i fan di “Daydreamer – Le ali del sogno”, Mediaset l’ha appena comunicato: ecco di cosa si tratta

Daydreamer – Le ali del sogno è una serie televisiva turca trasmessa in Italia dal 10 giugno 2020 su Canale 5. La serie ha avuto un successo straordinario nel nostro paese, tanto che la rete del Biscione è stata costretta a mandarla in onda anche alla fine dell’estate. La trama ruota attorno a Sanem Aydın, giovane donna originaria di Istanbul che sogna di diventare una scrittrice e di vivere nelle Galapagos. La ragazza inizia a lavorare in una grande azienda pubblicitaria chiamata Fikri Harika, grazie a sua sorella Leyla, che è la segretaria di Emre Divit, secondo figlio del proprietario. I fan italiani si sono affezionati alle vicende di Sanem, interpretata da Demet Ozdemir, e di Can Divit, interpretato da Can Yaman. L’attore soprattutto è amatissimo dalle donne del nostro paese.

Daydreamer – Le ali del sogno, splendida notizia: di cosa si tratta

Nel pomeriggio sono stati resi noti i palinsesti invernali della rete del Biscione. Sul fronte soap opera c’è una bellissima sorpresa per i telespettatori italiani. A gennaio, per concludere gli ultimi episodi della serie televisiva turca, Mediaset ha deciso di mandare in onda la puntata tutti i giorni al posto de Il segreto. Daydreamer, inoltre, andrà in onda anche in prima serata. L’appuntamento con la serie televisiva è il giovedì sera su Canale 5. Una notizia straordinaria per i fan della serie turca.

La rete del Biscione vuole continuare a puntare sulle serie televisive turche. Dopo Cherry Season – Le stagioni del cuore e Daydreamer – Le ali del sogno, Mediaset pare abbia acquistato anche i diritti di Bay Yanlis. La serie televisiva ha come protagonista Can Yaman, attore divenuto noto con Le ali del sogno, e Ozge Gurel, attrice divenuta famosa in Italia grazie a Cherry Season.