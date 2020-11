GF Vip | Maria Teresa Ruta, sapete quanti anni ha suo figlio Gian Amedeo?

GF Vip, oltre a Guenda Goria, Maria Teresa Ruta ha anche un altro figlio: si chiama Gian Amedeo, ma sapete quanti anni ha?

Sembrerebbe proprio che la puntata di questa sera, Lunedì 30 Novembre, abbia una protagonista indiscussa. Stiamo parlando proprio di Maria Teresa Ruta. Stando a quanto si apprende da questa anticipazione trapelata sul profilo Instagram ufficiale del programma, sembrerebbe che la simpaticissima conduttrice televisiva, nel corso dell’appuntamento di questa sera, vivrà un’emozione davvero incredibile. A distanza di quasi ottanta giorni dall’inizio del reality, la Ruta potrà finalmente rivedere suo figlio Gian Amedeo. Sappiamo benissimo che, dalla precedente relazione con il giornalista Amedeo Goria, non soltanto è nata la bellissima Guenda, che tra l’altro abbiamo avuto la possibilità di conoscere ed apprezzare proprio nella casa più spiata d’Italia, ma è nato anche il giovanissimo Gian Amedeo. Ecco, ma cosa sappiamo su di lui? In particolare, quanti anni ha? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

GF Vip, Maria Teresa Ruta incontra Gian Amedeo: quanti anni ha?

Stando a quanto si apprende da queste ultime anticipazioni, sembrerebbe che, nel corso della puntata di questa sera del GF Vip, non soltanto assisteremo all’ingresso di Cristiano Malgioglio, ma assisteremo anche alla splendida sorpresa per Maria Teresa Ruta. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la conduttrice televisiva potrà finalmente rivedere suo figlio Gian Amedeo. Ecco, ma in attesa di assistere a questo momento emozionante, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Tranquilli, vi accontentiamo immediatamente! Stando a quanto si apprende da diverse notizie trapelate dal web, sembrerebbe che il secondogenito della Ruta e di Amedeo Goria sia nato nel 1992. E che, quindi, abbia esattamente 28 anni. Ma non è affatto finita. Completamente differente dalla sorella Guenda, che sappiamo ha intrapreso la carriera da attrice, sembrerebbe che il giovanissimo Gian Amedeo non abbia molta dimistichezza con il piccolo schermo. A quanto pare, sembrerebbe che, terminati i suoi studi classici al liceo, si sia laureato nel 2015 in Ingegneria Civile.

Noi non vediamo l’ora di assistere a questo momento super emozionante, voi?

