Striscia la Notizia, triste annuncio: addio al programma dopo 15 anni

Arriva un annuncio a sorpresa a Striscia la Notizia: addio al programma dopo ben 15 anni, ecco di cosa stiamo parlando

Striscia la Notizia è un programma televisivo ideato da Antonio Ricci e in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato in access prime time. La trasmissione è andata in onda per la prima volta nel 1989. Nel corso degli anni, dietro al bancone di Striscia, si sono susseguiti diversi conduttori: da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti a Paolo Bonolis e Luca Laurenti, da Ficarra e Picone a Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Il cast del tg satirico è completato poi dagli inviati, dalle veline e soprattutto dal Gabibbo, volto storico del tg satirico.

Striscia la Notizia, triste annuncio: di cosa si tratta

Nella puntata odierna di Striscia la Notizia è arrivato un triste annuncio. I conduttori Ficarra e Picone hanno annunciato che questo sarà l’ultimo anno dietro al bancone del tg satirico. I due comici e conduttori televisivi hanno ringraziato tutti, ma soprattutto Antonio Ricci, ideatore del programma. Ficarra e Picone conducono il tg satirico da quindici anni. La loro prima puntata è andata in onda il 25 aprile 2005, ma in quell’occasione hanno condotto solo per quattro giorni. I due sono arrivati in pianta stabile il 27 marzo del 2006. La loro esperienza terminerà definitivamente il 5 dicembre 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficarraepicone (@ficarraepicone)

Ficarra e Picone, la loro carriera

Salvo Ficarra e Valentino Picone nascono artisticamente nel 1993 quando insieme all’amico Salvatore Borrello fondano il trio dei Chiamata Urbana Urgente. Diventano un duo nel 1998 e l’anno dopo arriva il loro esordio in Rai. Nel 2000 fanno il loro esordio al cinema con “Chiedimi se sono felice“. Nel 2001, invece, esce nelle sale “Nati stanchi“, il loro primo film. L’apice del successo arriva intorno al 2005, quando sono protagonisti con Zelig Circus e Striscia la Notizia. In seguito recitano in film di gran successo, come “Il 7 e l’8“, “L’ora legale” e “Il primo Natale“.