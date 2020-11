Rudy Zerbi riprende Gianni Morandi e la moglie Anna creando un simpatico siparietto: è la fine di un’epoca? Sentite cosa racconta il professore di Amici!

Parliamo di uno dei cantanti e personaggi televisivi più famosi d’Italia. Gianni Morandi non ha affatto bisogno di presentazioni: il classe ’44 ha esordito nel mondo discografico nel 1962 ed ancora oggi è amato, seguito ed ascoltato. In Italia è una vera star. Dal 2004 è sposato con la sua dolce metà, Anna Dan: parliamo di una coppia storica molto amata dal pubblico italiano. Il cantante è molto attivo sui social ed insieme alla moglie gestisce i suoi canali: oggi erano in compagnia di Rudy Zerbi il quale ha pubblicato nelle IG story un siparietto tra marito e moglie molto divertente. Ecco cosa è successo.

“Fine di un’epoca”: Gianni Morandi critica la moglie, il siparietto è sorprendente

Rudy Zerbi oggi 30 novembre ha trascorso alcune ore in compagnia di Gianni Morandi ed Anna Dan. Su Instagram ovviamente ha documentato la loro giornata insieme ed ha fatto spuntare un siparietto davvero divertente. “Momento storico, Gianni sta criticando una foto di Anna. Ma come? Non eri tu che facevi le foto?” ridacchia il professore di Amici di Maria De Filippi mentre riprende la moglie del cantante. Sull’immagine che scorre inoltre, Zerbi scrive: “Momento storico. Potrebbe essere la fine di un’epoca“.

La moglie del cantante, a quanto pare, scatta quotidianamente molte foto al marito, per poi pubblicarle lei stessa sui social di Gianni. Il siparietto ha fatto sorridere tutti! Rudy ha poi deciso di immortalare questa simpatica giornata con uno scatto pubblicato poi su Instagram. “Tra moglie e marito non mettere il pelato! Trova l’intruso in questa foto ( vi aiuto è quello con la felpa di Ariete! )” ha scritto come didascalia.