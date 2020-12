Barbara D’urso è diventata zia, l’annuncio a sorpresa: splendida notizia

Proprio qualche istante fa, Barbara D’Urso ha annunciato al suo pubblico social di essere diventata zia: l’annuncio a sorpresa.

Aspettavamo da diverso momento questo momento. E, finalmente, è arrivato. Barbara D’Urso è diventata zia. Sua sorella Eleonora, infatti, ha partorito proprio questa mattina. E, alle ore 9:12, ha dato alla luce la piccola Sofia. Una splendida notizia a sorpresa, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, proprio la conduttrice campana non ha potuto affatto fare a meno di condividere con il suo tanto caro ed affezionato pubblico social. Sappiamo benissimo quanto la D’Urso ci tenga particolarmente ai suoi carissimi sostenitori e telespettatori. Ed è per questo motivo che un annuncio del genere non poteva non condividerlo con loro. Proprio pochissimi istanti fa, attraverso una foto di sua sorella e di sua marito intento a baciarle il pancione, la simpaticissima Barbara ha annunciato di essere diventata finalmente zia. Un clamoroso annuncio a sorpresa, quindi. E che, soprattutto, ha reso felici tutti i suoi sostenitori.

Barbara D’Urso è diventata zia, la notizia tanto attesa: gioia immensa

L’annuncio risale a poco meno di un’ora fa. Eppure, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Dopo ben nove mesi di gravidanza, di ansia e di attesa, Barbara D’Urso è diventata zia. Sua sorella Eleonora, infatti, è diventata mamma della piccola Sofia. Una notizia davvero splendida, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, anche la conduttrice campana non ha potuto affatto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori. Era stata, infatti, proprio lei che aveva voluto annunciare la prima gravidanza di sua sorella. Ed è stata proprio lei che, qualche istante fa, ha annunciato la venuta al mondo della sua nipotina Sofia. Inutile a dirvi che, in un vero e proprio batter baleno, il post in questione è stato letteralmente preso d’assalto dai suoi sostenitori. Sono davvero tantissimi, infatti, gli ammiratori social che, appena appresa la fantastica notizia, l’hanno bombardata di auguri e congratulazioni. E ai loro, ovviamente, si aggiungono anche i nostri.

Benvenuta al mondo, piccola Sofia!